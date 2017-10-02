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Работникам "Нафтана" рассказали, почему им не нужно рассчитывать на 13-ую зарплату

03.10.2017 14:43 — Разное | Tut.by  
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На «Нафтане» не планируют по итогам работы в этом году выплачивать работникам 13-ю зарплату. Об этом сообщила в эфире радио ОАО «Нафтан» начальник управления организации труда и зарплаты предприятия Екатерина Ефремова, пишет газета «Вестник Нафтана».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Источником для выплаты вознаграждения по итогам работы за год являются свободные денежные средства, которые остаются в распоряжении ОАО исходя из результатов производственно-хозяйственной деятельности и расходов, в том числе на строительство и реконструкцию технологических объектов, — уточнила Екатерина Ефремова, отвечая на вопрос о выплате 13-й зарплаты. — В связи со сложным финансово-экономическим положением предприятия и отсутствием источников выплата в 2017 году вознаграждения по итогам работы за 2016 год работникам ОАО «Нафтан» не планируется.

На предприятии также не планируют выплачивать специальную премию за соблюдение требований охраны труда, трудовой и производственной дисциплины.

— Поскольку уровень производительности труда в 2017 году ниже 100%, а в соответствии со всеми нормативными документами ОАО «Нафтан» должно обеспечить опережающий рост производительности труда над ростом заработной платы, выплаты специальной премии за соблюдение требований охраны труда, трудовой и производственной дисциплины пока не планируется, — сообщила специалист. — Вопрос выплаты премии во втором полугодии 2017-го года будет рассматриваться при условии обеспечения безубыточной работы ОАО «Нафтан» и опережающего роста производительности труда над ростом заработной платы.

Ранее сообщалось, что повышение зарплат на предприятии невозможно из-за работы в убыток и недостаточного роста производительности труда над ростом зарплаты.

Работники новополоцкого нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» обратились с открытым письмом к властям страны с просьбой разобраться, почему предприятие находится в аховом состоянии.

 
 
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На "Нафтане" не планируют по итогам работы в этом году выплачивать работникам 13-ю зарплату.

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