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Плотников: инцидент на границе с Литвой — это подготовленная акция
03.10.2017 14:55 — Разное | Sputnik Беларусь
МИД Беларуси вручил послу Литвы в Минске Андрюсу Пулокасу ноту протеста в связи с нарушением госграницы вооруженными литовскими пограничниками. Инцидент произошел 28 сентября. В пункте пропуска Котловка — Лаворишкес сотрудники Службы охраны госграницы МВД Литвы попытались с применением силы задержать двух граждан Беларуси сначала на литовской, а затем — на белорусской территории. В связи с приближением пограничного наряда литовские пограничники "в спешном порядке вернулись на территорию Литвы", уточнили в МИД Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Профессор, доктор исторических наук, член экспертно-консультативного совета Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Алексей Плотников пояснил в эфире радио Sputnik, что можно, а чего нельзя делать на границе, и идет ли речь только об отдельном случае непрофессионализма.
"Конечно, это была подготовленная акция. За ней стояли не только литовские власти, а скорее всего, их соответствующие старшие товарищи кураторы. Вот такая провокация, мелкая, не очень значимая, но, тем не менее, провокация, для того, чтобы все время поддерживать некий градус напряжения и отчитываться, что они противостоят. А произошла именно сейчас вполне логично — совсем недавно прошли учения "Запад 2017", которые вызвали очередную истерику в трех прибалтийских государствах, тоже срежиссированную из других столиц", — говорит Плотников.
Комментарий профессора, доктора исторических наук, член экспертно-консультативного совета Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Алексея Плотникова слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Член совета Комитета Госдумы РФ по делам СНГ Алексей Плотников прокомментировал инцидент с вооруженными литовскими пограничниками, нарушившими белорусскую...
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