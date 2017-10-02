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В котлован под Минском, в котором вчера сгорела фура, влетел еще один большегруз

03.10.2017 15:09 — Разное | Tut.by  
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На трассе М1 вблизи деревни Березовая Гора Смолевичского района в котлован, в котором накануне сгорела фура, опрокинулся еще один большегруз.

Как сообщили БЕЛТА в ГАИ Минской области, инцидент произошел 3 октября, в 00.10. По предварительной информации, 34-летний водитель фуры Volvo, житель Брестской области, ехал по трассе М1 в сторону Борисова. Он неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и выехал на полосу, где ведутся ремонтные работы, после чего съехал в котлован.

Водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

Напомним, днем 2 октября в этот же котлован из-за отказавших тормозов влетела фура Renault Magnum. В результате ДТП транспортное средство сгорело. 62-летний водитель большегруза получил травмы, но в госпитализации не нуждался.

Видео: Максим Черны

 
 
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Водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

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