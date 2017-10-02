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В котлован под Минском, в котором вчера сгорела фура, влетел еще один большегруз
На трассе М1 вблизи деревни Березовая Гора Смолевичского района в котлован, в котором накануне сгорела фура, опрокинулся еще один большегруз.
Как сообщили
Водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
Напомним, днем 2 октября
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Водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
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