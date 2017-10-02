На одного жителя Беларуси расходуется 145 литров воды в сутки





В Беларуси за 6 лет потребление воды населением снизилось на 69 литров на человека. Об этом сообщил начальник управления регулирования воздействий на атмосферный воздух и водные ресурсы Сергей Завьялов.

"Удельное водопотребление в Беларуси за последние шесть лет снизилось с 214 до 145 л в сутки на человека. Целевой показатель составлял 160 л на человека в сутки. Ему не соответствует только Минск (177 л на человека в сутки)", - сказал Сергей Завьялов.

Он также отметил, что обеспеченность централизованными системами водоснабжения сельского населения в агрогородках составила 80,7% при целевом показателе 80%. "Сегодня у нас не выполняется показатель "вывод из эксплуатации полей фильтрации" - всего лишь 12,7% при плане 50%.

Тут есть определенные сложности и есть над чем работать, в том числе и на законодательном уровне", - добавил начальник управления. Он обратил внимание и на то, что сегодня наблюдается сокращение добычи пресных подземных вод, сообщает БЕЛТА .

Этот показатель с 2011 по 2016 год сократился с 891 до 819 млн куб.м в год. "Также мы начали активно использовать геотермальные ресурсы наших вод. Около 150 геотермальных установок суммарной мощностью около 7 МВт эксплуатируются в нашей стране", - добавил Сергей Завьялов.