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Перед ЧМ-2021 министр транспорта Беларуси проверил трассу Рига - Минск

03.10.2017 15:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт — Sputnik. Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак в ожидании ЧМ по хоккею 2021 года проинспектировал во вторник трассу Рига — Минск.

"Что касается Чемпионата мира по хоккею, который будет проходить в Риге и Минске в 2021 году, то когда был в Таллине в командировке, решил проехать от Риги до Минска на авто. Скажу вам, что мы будем вкладывать средства в дорожную инфраструктуру. У нас есть поручение главы государства, что мы должны в районе Полоцка и дальше пойти с совсем другими дорогами и параметрами качества", — признался глава Минтранса.

Железнодорожники, по его словам, также должны к 2021 году предложить на этом направлении совершенно другой продукт, в том числе по времени передвижения.

Ряд инфраструктурных проектов планируются завершить и к Европейским играм, которые пройдут в Беларуси в 2019 году. Так, по словам Сивака, к началу игр должны быть реконструированы дороги М6 Минск — Гродно и Р23 Минск — Микашевич, а также построена вторая взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту.

"Мы должны будем во время игр принимать там самолеты", — заметил министр.

Белорусская транспортная неделя проходит в Минске с 3 по 5 октября. В ее рамках в Минске проходит XI Международная специализированная выставка "Транспорт и логистика — 2017", а также запланировано около десяти всевозможных мероприятий: семинаров и конференций.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Автомобильное и железнодорожное сообщения между городами, в которых пройдут основные матчи Чемпионата мира по хоккею, ждут изменения.

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