ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Голуби думают быстрее людей

03.10.2017 15:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 окт — Sputnik.  Голуби думают быстрее людей на 250 миллисекунд, к такому выводу пришли биологи из Рурского университета в Германии в процессе эксперимента с участием людей и птиц, сообщают зарубежные СМИ.

Голуби думают быстрее людей
© Фото: "Ахова птушак Бацькаўшчыны" / Денис Китель
Дождались орнитологи: впервые в Беларусь залетела овсянка-крошка

Чтобы проверить выдвинутую ранее гипотезу, ученые предложили людям и пернатым выполнить несколько различных действий и оценивали скорость переключения подопытных с одной задачи на другую.

"Долгое время ученые полагали, что кора головного мозга млекопитающих является анатомической причиной возникновения когнитивных способностей. Однако у птиц такой структуры не существует. Это значит, что структура коры головного мозга млекопитающих не может быть решающим фактором происхождения таких сложных когнитивных функций, как многозадачность", — поделилась выводами один из авторов исследования доктор Сара Лецнер.

Ученые объяснили этот феномен тем, что, несмотря на меньший размер мозга птиц, плотность нейронов в нем на 50% больше, чем у людей. Это обеспечивает быстроту реакций и высокий уровень концентрации, благодаря чему птицы опережают в скорости мысли даже приматов.

Голуби существуют более 5 тысяч лет, первые упоминания о них появились в Месопотамии. Птицы не только способны быстро мыслить и переключаться с одной задачи на другую, но также разбираются в абстрактной математике, могут на долгое время запоминать определенную информацию и имеют удивительные навигационные способности.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Птицы не только способны быстро мыслить и переключаться с одной задачи на другую, они разбираются в абстрактной математике, могут на долгое время запоминать...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Перед ЧМ-2021 министр транспорта Беларуси проверил трассу Рига - Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика