МИНСК, 3 окт — Sputnik. Голуби думают быстрее людей на 250 миллисекунд, к такому выводу пришли биологи из Рурского университета в Германии в процессе эксперимента с участием людей и птиц, сообщают зарубежные СМИ.

Чтобы проверить выдвинутую ранее гипотезу, ученые предложили людям и пернатым выполнить несколько различных действий и оценивали скорость переключения подопытных с одной задачи на другую.

"Долгое время ученые полагали, что кора головного мозга млекопитающих является анатомической причиной возникновения когнитивных способностей. Однако у птиц такой структуры не существует. Это значит, что структура коры головного мозга млекопитающих не может быть решающим фактором происхождения таких сложных когнитивных функций, как многозадачность", — поделилась выводами один из авторов исследования доктор Сара Лецнер.

Ученые объяснили этот феномен тем, что, несмотря на меньший размер мозга птиц, плотность нейронов в нем на 50% больше, чем у людей. Это обеспечивает быстроту реакций и высокий уровень концентрации, благодаря чему птицы опережают в скорости мысли даже приматов.

Голуби существуют более 5 тысяч лет, первые упоминания о них появились в Месопотамии. Птицы не только способны быстро мыслить и переключаться с одной задачи на другую, но также разбираются в абстрактной математике, могут на долгое время запоминать определенную информацию и имеют удивительные навигационные способности.