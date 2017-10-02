Семашко: Продукция белорусского легпрома безусловно конкурентоспособная





Заместитель премьер-министра Владимир Семашко оценил продукцию ведущих белорусских производителей как абсолютно конкурентоспособную не только на внутреннем рынке.

"Мы должны и далее оказывать легкой промышленности серьезную поддержку, потому что по объему потребления легпром стоит на втором месте после пищевой промышленности. Человеку нужно быть сытым и одетым", - отметил Владимир Семашко на полях международной выставки-ярмарки по оптовой продаже товаров легкой и текстильной промышленности BelTexIndustry 2017.

Вице-премьер ознакомился со стендами, на которых представлена продукция ведущих белорусских производителей товаров легпрома. "Я увидел то, что ожидал. А все потому, что в последние годы мы вложили очень много денег в предприятия легпрома - где-то 870 млн долларов, почти каждый год по 100 млн долларов. Сейчас вы видите, что это абсолютно конкурентоспособная продукция, не стыдно одеть своих детей, самим одеться, кому-то посоветовать", - пояснил он.

Владимир Семашко констатировал, что полностью завершена модернизация ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение", "Камволь".

"В "Камволь" мы вложили 107 млн долларов. Сейчас предприятие набирает темпы. Если еще год-полтора назад оно производило 50-80 тыс. пог.м тканей в месяц, то в прошлом году - 207 тыс. Сегодня у них задание 260 тыс. Предприятие вышло на рентабельную работу: в августе было 3,5% рентабельности, по сентябрю мы ожидаем, что будет более 4%", - рассказал вице-премьер.

Он констатировал, что завершается модернизация фабрики №3 Оршанского льнокомбината: "Года три назад фабрику №3 сделали, и это дало результат. Если комбинат балансировал на уровне нулевой рентабельности, то прошлый год они закончили с рентабельностью 16,8%".

По словам Владимира Семашко, этому поспособствовало то, что после модернизации фабрики №3 предприятие получило совершенно новую продукцию, которая сейчас поставляется не только на внутренний рынок и в ближнее зарубежье, но и страны Евросоюза, Северную Америку.

"Структура продаж изменилась кардинальным образом. Если раньше 35-45% был экспорт, то в прошлом году - 80%, что и нужно Беларуси", - подчеркнул заместитель премьер-министра. Также Владимир Семашко рассказал о техперевооружении кожевенных заводов.

"Если взять комбинат в Гатово, то он, когда входил в модернизацию в 2013 году, производил 16 млн кв.дм кожи. В прошлом году - 130 млн, в этом будет 175 млн. Т.е. сейчас в 11 раз больше. И если в 2013 году он производил так называемый сырец - полусырье, которые мы продавали в Польшу, Италию, Испанию, а потом оттуда покупали готовое сырье, то сегодня он его сам производит. Если до модернизации предприятие было убыточным, то пока рентабельность 8%", - отметил вице-премьер. Завершает модернизацию и холдинг "Марко".

"Это частное предприятие, но оно с серьезной помощью государства заканчивает модернизацию своего производства и дает новую жизнь меховой фабрике. Все то, что производится в Беларуси, - и норка, и песец, и овчина - должно перерабатываться у нас. Мы не должны за бесценок продавать сырье. Все опушки, меховые отделки - все должно делаться у нас. При этом должны существенно вырасти объемы производства в целом - на 1,5 млн пар обуви в год", - сообщил Владимир Семашко. По его словам, подготовлен проект указа еще по одному крупному обувному предприятию - СООО "Белвест", сообщила БЕЛТА .

"Также должен существенно увеличиться объем производства после реализации проекта. Сейчас компания работает успешно, потому что развила сбытовую сеть. Только по России более 400 торговых точек, которые в разной степени ей принадлежат", - отметил заместитель премьер-министра.

Международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой и текстильной промышленности BelTexIndustry 2017 проходит в Минске 3-6 октября. Гостей и представителей предприятий ждет насыщенная деловая программа, новые встречи и бизнес-контакты, а также четыре дня знакомства с последними достижениями легкой промышленности в Беларуси и за рубежом.

