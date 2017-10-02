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Полиция опубликовала кадры обыска домов стрелка из Лас-Вегаса

03.10.2017 16:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Один из принадлежащих стрелку домов находится в Меските, в 130 километрах от игровой столицы США. В этом городе живут преимущественно пенсионеры. В доме, который был куплен за 369 тысяч долларов, Пэддок жил вместе со своей 62-летней спутницей.

Полиция опубликовала кадры обыска домов стрелка из Лас-Вегаса
© Инфографика
Расстрел фестиваля в Лас-Вегасе

Также обыск был проведен в еще одном доме, в 803 километрах от Мескита.

Правоохранители отметили, что у Пэддока не было финансовых проблем.

Кровавая бойня произошла вечером в минувшее воскресенье на кантри-фестивале в Вегасе. Стрелок открыл огонь из номера отеля по музыкальным фанатам. Жертвами Пэддока стали 59 человек, 527 получили ранения. Злоумышленник покончил с собой до того, как в номер ворвалась полиция.

 
 
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Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в двух домах, принадлежащих 64-летнему Стивену Пэддоку, устроившему бойню в Лас-Вегасе. Смотрите на видео...

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