Полиция опубликовала кадры обыска домов стрелка из Лас-Вегаса

Один из принадлежащих стрелку домов находится в Меските, в 130 километрах от игровой столицы США. В этом городе живут преимущественно пенсионеры. В доме, который был куплен за 369 тысяч долларов, Пэддок жил вместе со своей 62-летней спутницей.

Также обыск был проведен в еще одном доме, в 803 километрах от Мескита.

Правоохранители отметили, что у Пэддока не было финансовых проблем.

Кровавая бойня произошла вечером в минувшее воскресенье на кантри-фестивале в Вегасе. Стрелок открыл огонь из номера отеля по музыкальным фанатам . Жертвами Пэддока стали 59 человек, 527 получили ранения. Злоумышленник покончил с собой до того, как в номер ворвалась полиция.