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Полиция опубликовала кадры обыска домов стрелка из Лас-Вегаса
03.10.2017 16:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Один из принадлежащих стрелку домов находится в Меските, в 130 километрах от игровой столицы США. В этом городе живут преимущественно пенсионеры. В доме, который был куплен за 369 тысяч долларов, Пэддок жил вместе со своей 62-летней спутницей.
© Инфографика
Также обыск был проведен в еще одном доме, в 803 километрах от Мескита.
Правоохранители отметили, что у Пэддока не было финансовых проблем.
Кровавая бойня произошла вечером в минувшее воскресенье на кантри-фестивале в Вегасе. Стрелок
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Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в двух домах, принадлежащих 64-летнему Стивену Пэддоку, устроившему бойню в Лас-Вегасе. Смотрите на видео...
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