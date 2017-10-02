ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ: за сутки две фуры упали в один котлован на трассе под Смолевичами

03.10.2017 15:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В течение суток на одном и том же участке трассы М1 в направлении государственной границы Беларуси и России произошло два похожих ДТП с участием большегрузных автомобилей.

Около 15.30 часов 2 октября на 377-м км автодороги Брест-Минск-граница РФ вблизи деревни Березовая Гора Смолевичского района житель Гродненской области 1955 года рождения,  управляя Renault-Magnum с полуприцепом и перевозя лако-красочные материалы, двигался в направлении границы РФ.

"При возникновении технической неисправности тормозной системы водитель не справился с управлением, выехал на полосу движения, где производятся ремонтные работы, съехал в котлован, где транспортное средство загорелось. Водитель с диагнозом "ушиб грудной клетки, закрытый перелом 9-10 ребер", был доставлен в больницу, но не госпитализировался", — рассказала Соколова.

В те же сутки в 00.10 ночи на том же участке дороги произошла еще одна авария. Водитель Volvo, также с полуприцепом, двигаясь в сторону Борисова, неправильно выбрал скорость и организацию дорожного движения. В результате не справился с управлением и влетел в тот же котлован. Водитель также получил травмы и был госпитализирован. Грузовик перевозил ковровые изделия.

Проводится проверка. Предварительно, предпосылкой для второй аварии стало грубое нарушение правил дорожного движения водителем. На месте происшествия, в зоне проведения ремонтных работ установлены соответствующие предупреждающие знаки, ограждения и дорожная разметка.

Комментарий старшего инспектора  УГАИ ГУВД Миноблисполкома Елены Соколовой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подробности двух подряд ДТП с большегрузами на одном и том же участке трассы М1 на радио Sputnik Беларусь рассказала старший инспектор УГАИ ГУВД Миноблисполкома Елена...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Семашко: Продукция белорусского легпрома безусловно конкурентоспособная
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика