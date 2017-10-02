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ГАИ: за сутки две фуры упали в один котлован на трассе под Смолевичами
03.10.2017 15:58 — Разное | Sputnik Беларусь
В течение суток на одном и том же участке трассы М1 в направлении государственной границы Беларуси и России произошло
Около 15.30 часов 2 октября на 377-м км автодороги Брест-Минск-граница РФ вблизи деревни Березовая Гора Смолевичского района житель Гродненской области 1955 года рождения, управляя Renault-Magnum с полуприцепом и перевозя лако-красочные материалы, двигался в направлении границы РФ.
"При возникновении технической неисправности тормозной системы водитель не справился с управлением, выехал на полосу движения, где производятся ремонтные работы, съехал в котлован, где транспортное средство загорелось. Водитель с диагнозом "ушиб грудной клетки, закрытый перелом 9-10 ребер", был доставлен в больницу, но не госпитализировался", — рассказала Соколова.
В те же сутки в 00.10 ночи на том же участке дороги произошла еще одна авария. Водитель Volvo, также с полуприцепом, двигаясь в сторону Борисова, неправильно выбрал скорость и организацию дорожного движения. В результате не справился с управлением и влетел в тот же котлован. Водитель также получил травмы и был госпитализирован. Грузовик перевозил ковровые изделия.
Проводится проверка. Предварительно, предпосылкой для второй аварии стало грубое нарушение правил дорожного движения водителем. На месте происшествия, в зоне проведения ремонтных работ установлены соответствующие предупреждающие знаки, ограждения и дорожная разметка.
Комментарий старшего инспектора УГАИ ГУВД Миноблисполкома Елены Соколовой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Подробности двух подряд ДТП с большегрузами на одном и том же участке трассы М1 на радио Sputnik Беларусь рассказала старший инспектор УГАИ ГУВД Миноблисполкома Елена...
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