ГАИ: за сутки две фуры упали в один котлован на трассе под Смолевичами

В течение суток на одном и том же участке трассы М1 в направлении государственной границы Беларуси и России произошло два похожих ДТП с участием большегрузных автомобилей .

Около 15.30 часов 2 октября на 377-м км автодороги Брест-Минск-граница РФ вблизи деревни Березовая Гора Смолевичского района житель Гродненской области 1955 года рождения, управляя Renault-Magnum с полуприцепом и перевозя лако-красочные материалы, двигался в направлении границы РФ.

"При возникновении технической неисправности тормозной системы водитель не справился с управлением, выехал на полосу движения, где производятся ремонтные работы, съехал в котлован, где транспортное средство загорелось. Водитель с диагнозом "ушиб грудной клетки, закрытый перелом 9-10 ребер", был доставлен в больницу, но не госпитализировался", — рассказала Соколова.

В те же сутки в 00.10 ночи на том же участке дороги произошла еще одна авария. Водитель Volvo, также с полуприцепом, двигаясь в сторону Борисова, неправильно выбрал скорость и организацию дорожного движения. В результате не справился с управлением и влетел в тот же котлован. Водитель также получил травмы и был госпитализирован. Грузовик перевозил ковровые изделия.

Проводится проверка. Предварительно, предпосылкой для второй аварии стало грубое нарушение правил дорожного движения водителем. На месте происшествия, в зоне проведения ремонтных работ установлены соответствующие предупреждающие знаки, ограждения и дорожная разметка.

Комментарий старшего инспектора УГАИ ГУВД Миноблисполкома Елены Соколовой слушайте на радио Sputnik Беларусь.