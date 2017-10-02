Сколько многодетных матерей получают пенсию за особые заслуги перед страной

Пенсия за особые заслуги перед страной получают 688 многодетных матерей, сообщили БЕЛТА в главном управлении пенсионного обеспечения Минтруда.

С сентября 2012 года женщинам, родившим и воспитавшим девять и более детей и награжденным одной из таких государственных наград СССР или Республики Беларусь, как орден Матери, Медаль материнства, орден «Материнская слава», орден «Мать-героиня», устанавливается пенсия за особые заслуги перед страной.

Матерям, родившим пять и более детей, и родителям детей-инвалидов предусмотрены льготы в пенсионном обеспечении. Так, на 1 сентября этого года пенсию по возрасту получали 35,8 тысячи многодетных матерей, из них 3,3 тысячи не достигли общеустановленного пенсионного возраста, а также 22,6 тысячи родителей детей-инвалидов (из них не достигли общеустановленного пенсионного возраста 6,3 тысячи человек).

В случае смерти одного или обоих родителей детям, не достигшим 18-летнего возраста (обучающимся в дневной форме — 23-летнего возраста), назначается трудовая пенсия по случаю потери кормильца.