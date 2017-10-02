ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько многодетных матерей получают пенсию за особые заслуги перед страной

03.10.2017 16:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пенсия за особые заслуги перед страной получают 688 многодетных матерей, сообщили БЕЛТА в главном управлении пенсионного обеспечения Минтруда.

С сентября 2012 года женщинам, родившим и воспитавшим девять и более детей и награжденным одной из таких государственных наград СССР или Республики Беларусь, как орден Матери, Медаль материнства, орден «Материнская слава», орден «Мать-героиня», устанавливается пенсия за особые заслуги перед страной.

Матерям, родившим пять и более детей, и родителям детей-инвалидов предусмотрены льготы в пенсионном обеспечении. Так, на 1 сентября этого года пенсию по возрасту получали 35,8 тысячи многодетных матерей, из них 3,3 тысячи не достигли общеустановленного пенсионного возраста, а также 22,6 тысячи родителей детей-инвалидов (из них не достигли общеустановленного пенсионного возраста 6,3 тысячи человек).

В случае смерти одного или обоих родителей детям, не достигшим 18-летнего возраста (обучающимся в дневной форме — 23-летнего возраста), назначается трудовая пенсия по случаю потери кормильца.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Матерям, родившим пять и более детей, и родителям детей-инвалидов предусмотрены льготы в пенсионном обеспечении.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Памерлы пасля аперацыі гродзенец "уваскрос" перад адпраўкай у трупярню
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика