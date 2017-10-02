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Страховое мошенничество: 36 фигурантов, многочисленные инсценировки ДТП и ущерб в крупном размере

03.10.2017 16:17 — Разное | Tut.by  
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Следователи расследуют уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в крупном размере. В совершении преступления подозреваются 36 человек, которые на протяжении четырех лет занимались мошенническими действиями, направленными на получение незаконных выплат по автомобильным страховкам. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По данным следствия, участники преступной деятельности с 2012 по 2016 год на территории Минской области совершали многочисленные инсценировки дорожно-транспортных происшествий с целью получения выплат по страховому свидетельству обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Имитируя страховые случаи, умышленно повреждали автомобили, предоставляли недостоверные сведения в филиалы страховых компаний и путем обмана получали денежные компенсации.

Автомобили, которые соучастники использовали в своей деятельности, были в основном премиум-класса: BMW X5, BMW 525, Volvo S60 и другие.


Фото из материалов уголовного дела

У следствия имеются сведения о 18 фактах инсценировки ДТП, в результате которых соучастники завладели денежными средствами страховых компаний в размере более 160 тысяч рублей.

Во время проведенных обысков изъяты документы, средства связи, автомобили и другие вещественные доказательства, использовавшиеся в преступной деятельности. На имущество наложен арест.

Действия всех соучастников квалифицированы следствием как мошенничество, совершенное повторно, группой лиц, в крупном размере (ч. 2, 3 ст. 209 УК Республики Беларусь). К семерым жителям Солигорского района применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

 
 
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Автомобили, которые соучастники использовали в своей деятельности, были в основном премиум-класса: BMW X5, BMW 525, Volvo S60 и другие.

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