ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Для сбалансированного роста расходов бюджета". Минобороны - о пересмотре пенсий военным

03.10.2017 16:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пересмотр пенсий военнослужащим, который предусмотрен президентским указом № 314, вызван необходимостью «сбалансированного роста республиканского бюджета». Об этом FINANCE.TUT.BY сообщил во время прямой телефонной линии начальник отдела пенсионного и страхового обеспечения Главного финансово-экономического управления Минобороны Виктор Наркович.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY.

Напомним, что президентским указом № 314 от 31 августа 2017 года «О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан» пересмотрели выплаты пенсий военным с 1 сентября. Пересмотр выплат коснулся пенсионеров из числа военнослужащих, сотрудников военизированных организаций и членов их семей. Нынешние пенсии пересчитают с применением корректирующих коэффициентов в 4 этапа:

с 1 сентября 2017 г. — 0,83;

с 1 декабря 2017 г. — 0,85;

с 1 июля 2018 г. — 0,9;

с 1 января по 30 июня 2019 г. — 0,95.

При этом с 1 июля 2019 года корректирующий коэффициент не будет применяться.

— Есть такое понятие сбалансированного роста расходов республиканского бюджета. Так вот чтобы рост расходов республиканского бюджета был сбалансирован, соответственно и принят этот указ № 314, — пояснил Виктор Наркович введение понижающего коэффициента для назначения пенсий военным. — Указ открытый, и там изложены все периоды действия этих коэффициентов. С 1 сентября, с 1 декабря, с 1 июля очередного года и так далее. Но пенсии он понижать не будет. По факту пенсии не уменьшатся.

Специалист пояснил, что с 1 сентября в Беларуси повысили базовый оклад, от которого зависят размеры денежного довольствия военнослужащих и пенсии военных.

В Минобороны не стали уточнять, на сколько увеличили базовый оклад. на какой процент, тяжело, потому что у все по-разному.

— Решение об изменении размеров денежного довольствия уже принято. Они увеличены в зависимости от должностей и в зависимости от выслуги лет военнослужащих, рассказал представитель Минобороны. — Соответственно и пенсии, которые исчисляются из видов денежного довольствия, подлежат перерасчетам. Эти перерасчеты пенсионерам уже осуществлены — с 18 по 20 сентября. И они уже получили перерасчеты пенсий. Пенсии фактически в размерах не понижаются с учетом действия норм указа № 314 и вступлением его в действие.

— За счет чего они не будут повышаться, если введен понижающий коэффициент?

— С учетом того, что размеры денежного довольствия будут изменяться, — уточнил Виктор Наркович.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пересмотр пенсий военнослужащим вызван необходимостью "сбалансированного роста республиканского бюджета, пояснили в Миноброны.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Группа мошенников имитировала ДТП и обворовывала страховые компании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика