|
"Для сбалансированного роста расходов бюджета". Минобороны - о пересмотре пенсий военным
Пересмотр пенсий военнослужащим, который предусмотрен президентским указом № 314, вызван необходимостью «сбалансированного роста республиканского бюджета». Об этом FINANCE.TUT.BY сообщил во время прямой телефонной линии начальник отдела пенсионного и страхового обеспечения Главного финансово-экономического управления Минобороны Виктор Наркович.
— Есть такое понятие сбалансированного роста расходов республиканского бюджета. Так вот чтобы рост расходов республиканского бюджета был сбалансирован, соответственно и принят этот указ № 314, — пояснил Виктор Наркович введение понижающего коэффициента для назначения пенсий военным. — Указ открытый, и там изложены все периоды действия этих коэффициентов. С 1 сентября, с 1 декабря, с 1 июля очередного года и так далее. Но пенсии он понижать не будет. По факту пенсии не уменьшатся.
Специалист пояснил, что с 1 сентября в Беларуси
В Минобороны не стали уточнять, на сколько увеличили базовый оклад. на какой процент, тяжело, потому что у все по-разному.
— Решение об изменении размеров денежного довольствия уже принято. Они увеличены в зависимости от должностей и в зависимости от выслуги лет военнослужащих, рассказал представитель Минобороны. — Соответственно и пенсии, которые исчисляются из видов денежного довольствия, подлежат перерасчетам. Эти перерасчеты пенсионерам уже осуществлены — с 18 по 20 сентября. И они уже получили перерасчеты пенсий. Пенсии фактически в размерах не понижаются с учетом действия норм указа № 314 и вступлением его в действие.
— За счет чего они не будут повышаться, если введен понижающий коэффициент?
— С учетом того, что размеры денежного довольствия будут изменяться, — уточнил Виктор Наркович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пересмотр пенсий военнослужащим вызван необходимостью "сбалансированного роста республиканского бюджета, пояснили в Миноброны.
|
Архив (Разное)
Комментарии