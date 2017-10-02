Пересмотр пенсий военнослужащим, который предусмотрен президентским указом № 314, вызван необходимостью «сбалансированного роста республиканского бюджета». Об этом FINANCE.TUT.BY сообщил во время прямой телефонной линии начальник отдела пенсионного и страхового обеспечения Главного финансово-экономического управления Минобороны Виктор Наркович.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY.

Напомним, что президентским указом № 314 от 31 августа 2017 года «О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан» пересмотрели выплаты пенсий военным с 1 сентября. Пересмотр выплат коснулся пенсионеров из числа военнослужащих, сотрудников военизированных организаций и членов их семей. Нынешние пенсии пересчитают с применением корректирующих коэффициентов в 4 этапа: с 1 сентября 2017 г. — 0,83; с 1 декабря 2017 г. — 0,85; с 1 июля 2018 г. — 0,9; с 1 января по 30 июня 2019 г. — 0,95. При этом с 1 июля 2019 года корректирующий коэффициент не будет применяться.

— Есть такое понятие сбалансированного роста расходов республиканского бюджета. Так вот чтобы рост расходов республиканского бюджета был сбалансирован, соответственно и принят этот указ № 314, — пояснил Виктор Наркович введение понижающего коэффициента для назначения пенсий военным. — Указ открытый, и там изложены все периоды действия этих коэффициентов. С 1 сентября, с 1 декабря, с 1 июля очередного года и так далее. Но пенсии он понижать не будет. По факту пенсии не уменьшатся.

Специалист пояснил, что с 1 сентября в Беларуси повысили базовый оклад, от которого зависят размеры денежного довольствия военнослужащих и пенсии военных.

В Минобороны не стали уточнять, на сколько увеличили базовый оклад. на какой процент, тяжело, потому что у все по-разному.

— Решение об изменении размеров денежного довольствия уже принято. Они увеличены в зависимости от должностей и в зависимости от выслуги лет военнослужащих, рассказал представитель Минобороны. — Соответственно и пенсии, которые исчисляются из видов денежного довольствия, подлежат перерасчетам. Эти перерасчеты пенсионерам уже осуществлены — с 18 по 20 сентября. И они уже получили перерасчеты пенсий. Пенсии фактически в размерах не понижаются с учетом действия норм указа № 314 и вступлением его в действие.

— За счет чего они не будут повышаться, если введен понижающий коэффициент?

— С учетом того, что размеры денежного довольствия будут изменяться, — уточнил Виктор Наркович.