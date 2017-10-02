Группа мошенников имитировала ДТП и обворовывала страховые компании





Группа мошенников умышленно повреждала автомобили, и путем обмана получали выплаты от страховых компаний на протяжении четырех лет.

Группа мошенников, которая инсценировала ДТП на территории Минской области, получила более 160 тыс белорусских рублей незаконных выплат по автомобильным страховкам, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

"У следствия имеются сведения о 18 фактах инсценировки ДТП, в результате которых соучастники завладели денежными средствами страховых компаний в размере более 160 тыс белорусских рублей", - отметила Татьяна Белоног.

По данным следствия, участники преступной деятельности с 2012 по 2016 год на территории Минской области совершали многочисленные инсценировки дорожно-транспортных происшествий с целью получить выплаты по страховому свидетельству обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Имитируя страховые случаи, они умышленно повреждали автомобили, предоставляли недостоверные сведения в филиалы страховых компаний и путем обмана получали денежные компенсации. Автомобили, которые злоумышленники использовали в своей деятельности, были в основном премиум-класса: BMW X5, BMW 525, Volvo S60 и другие.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД по Минской области. Фигурантами по делу проходят 36 человек.

Во время проведенных обысков изъяты документы, средства связи, автомобили и другие вещественные доказательства, использовавшиеся в преступной деятельности. На имущество наложен арест, сообщает БЕЛТА .

Действия всех соучастников квалифицированы следствием как мошенничество, совершенное повторно, группой лиц, в крупном размере (ч. 2, 3 ст. 209 УК). К семерым жителям Солигорского района применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.