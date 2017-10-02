УВД: нетрезвый пинчанин бросился под поезд после ссоры с женой

Вечером в понедельник 2 октября в дежурную часть Брестского ОВДТ поступило сообщение, о том, что вблизи железнодорожной станции Пинск грузовым поездом сообщением Лунинец-Брест смертельно травмирован мужчина — житель Пинска 1987 года рождения. Он работал на одном из пинских предприятий.

"Предварительно, мужчина покончил жизнь самоубийством, бросившись на рельсы перед приближающимся поездом. Как стало известно правоохранителям, накануне трагедии молодой человек поссорился с женой, которая впоследствии уехала к родителям", — рассказал Дученко.

По данному происшествию проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Сотрудники милиции обращаются к гражданам с просьбой, сообщать в милицию о фактах, когда люди выказывают желание покончить жизнь самоубийством, или находятся в сложной жизненной ситуации, чтобы предотвратить непоправимое, спасти человеческую жизнь.

Комментарий официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.