ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лауреаты Нобелевской премии 2017 года

03.10.2017 17:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

На этой неделе в Швеции проходит присуждение Нобелевской премии 2017 года за достижения в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы, экономики, в также Премия мира. Лауреаты главной интеллектуальной награды планеты и Топ-10 стран по количеству награжденных Нобелевской премией – в инфографике Sputnik.

По мере объявления лауреатов по различным категориям инфографика будет обновляться.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто получил Нобелевскую премию 2017 года и какие страны лидируют по количеству лауреатов – в инфографике Sputnik.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Для сбалансированного роста расходов бюджета". Минобороны - о пересмотре пенсий военным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика