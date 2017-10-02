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Лауреаты Нобелевской премии 2017 года
03.10.2017 17:00 — Разное | Sputnik Беларусь
На этой неделе в Швеции проходит присуждение Нобелевской премии 2017 года за достижения в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы, экономики, в также Премия мира. Лауреаты главной интеллектуальной награды планеты и Топ-10 стран по количеству награжденных Нобелевской премией – в инфографике Sputnik.
По мере объявления лауреатов по различным категориям инфографика будет обновляться.
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Кто получил Нобелевскую премию 2017 года и какие страны лидируют по количеству лауреатов – в инфографике Sputnik.
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