Лауреаты Нобелевской премии 2017 года

На этой неделе в Швеции проходит присуждение Нобелевской премии 2017 года за достижения в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы, экономики, в также Премия мира. Лауреаты главной интеллектуальной награды планеты и Топ-10 стран по количеству награжденных Нобелевской премией – в инфографике Sputnik.

По мере объявления лауреатов по различным категориям инфографика будет обновляться.