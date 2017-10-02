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В Минск прилетит президент Венесуэлы
Николас Мадуро прибудет в Минск с официальным визитом 5 октября.
В планах президента Венесуэлы встреча с Александром Лукашенко и другим руководством республики.
Мадуро будет участвовать в торжественной церемонии открытия памятника Симону Боливару.
Будут обсуждены жилищные вопросы, а также вопросы в сфере торговли и промышленности.
Сообщается, что Николас Мадуро прибудет в Беларусь после визита в Россию.
Из Беларуси он планирует отправиться в Турцию.
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Николас Мадуро прибудет в Минск с официальным визитом 5 октября. В планах президента Венесуэлы встреча с Александром Лукашенко и другим руководством республики.
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