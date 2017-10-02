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В Минск прилетит президент Венесуэлы

03.10.2017 17:14 — Разное | БДГ  
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Николас Мадуро прибудет в Минск с официальным визитом 5 октября.

В планах президента Венесуэлы встреча с Александром Лукашенко и другим руководством республики.

Мадуро будет участвовать в торжественной церемонии открытия памятника Симону Боливару.

Будут обсуждены жилищные вопросы, а также вопросы в сфере торговли и промышленности.

Сообщается, что Николас Мадуро прибудет в Беларусь после визита в Россию.

Из Беларуси он планирует отправиться в Турцию.

 
Теги: Минск
 
 
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Николас Мадуро прибудет в Минск с официальным визитом 5 октября. В планах президента Венесуэлы встреча с Александром Лукашенко и другим руководством республики.

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