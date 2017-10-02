|
Пробная перепись на селе – с планшетами и фонариками
03.10.2017 17:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Молодечно выбрано потому, что очень точно отражает на маленькой территории статистику, характерную для всей страны.
Это первый цифровая перепись населения, которая проводится на планшетах.
Конечно, людей немного смущали вопросы о саде и огороде, хотя Белстат призвал не бояться таких вопросов, как количество плодовых деревьев, кустарников, содержится ли скот. Специалистам впервые интересна вся сельскохозяйственная деятельность.
Белорусам впервые разрешат не открывать двери переписчикам — тех, кто не захочет видеть у себя дома представителя государства, пригласят на стационарные участки, где и проведут опрос.
Пробный опрос будет продолжаться до 13 октября.
Сама же перепись населения пройдет с 4 по 30 октября 2019 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пробная перепись проходила сегодня в деревне Вытроповщина, что на окраине города Молодечно. Смотрите в фотоленте Sputnik, как работают переписчики.
|
Архив (Разное)
Комментарии