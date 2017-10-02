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Пробная перепись на селе – с планшетами и фонариками

03.10.2017 17:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Молодечно выбрано потому, что очень точно отражает на маленькой территории статистику, характерную для всей страны.

Это первый цифровая перепись населения, которая проводится на планшетах.

Конечно, людей немного смущали вопросы о саде и огороде, хотя Белстат призвал не бояться таких вопросов, как количество плодовых деревьев, кустарников, содержится ли скот. Специалистам впервые интересна вся сельскохозяйственная деятельность.

Белорусам впервые разрешат не открывать двери переписчикам — тех, кто не захочет видеть у себя дома представителя государства, пригласят на стационарные участки, где и проведут опрос.

Пробный опрос будет продолжаться до 13 октября.

Сама же перепись населения пройдет с 4 по 30 октября 2019 года.

 
 
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Пробная перепись проходила сегодня в деревне Вытроповщина, что на окраине города Молодечно. Смотрите в фотоленте Sputnik, как работают переписчики.

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