В Беларуси на детские пособия уходит 2 процента ВВП





В Беларуси на выплату детских пособий расходуется примерно 2 процента ВВП, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Для семей, воспитывающих детей, предусмотрены 11 видов госпособий (они относятся к трем основным группам: по материнству, семейные и по временной нетрудоспособности по уходу за детьми). Очень значимым для семей является пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет (на 1 августа средний размер этого пособия - около 300 белорусских рублей).

Это пособие установлено на уровне 35-40% среднего заработка по республике, причем для всех получателей независимо от того, застрахованы они или нет. Не менее значительны для семей и единовременные пособия при рождении ребенка (на первого ребенка - 1976 белорусских рублей, на второго и последующих детей - 2766 белорусских рублей).

Всего в Беларуси государственные пособия выплачиваются на 553 тыс. детей (практически на каждого третьего ребенка). Как уже сообщалось, с 1 июля текущего года вступила в силу новая редакция закона "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей".

Им предусматривается усиление социальной защиты наиболее уязвимых категорий семей - молодых специалистов, студентов, получающих пособие по беременности и родам в минимальном размере; семей, воспитывающих детей-инвалидов, и родителей, имеющих инвалидность. Так, введена доплата к пособию по беременности и родам женщинам, которые получают его в минимальном размере.

Родителям детей-инвалидов предоставлено право работать на условиях неполной занятости и одновременно получать пособие по уходу за ребенком-инвалидом. В семьях, где воспитываются дети-инвалиды с наиболее тяжелыми формами инвалидности, объем поддержки увеличен со 100% до 120% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ с 1 августа равняется 197,57 белорусских рублей).

Кроме того, родителям ребенка-инвалида предоставлено право на пособие по уходу за ребенком-инвалидом независимо от вида получаемой ими пенсии (ранее - только родителям, являющимся инвалидами). В Трудовом кодексе для беременных женщин и матерей предусмотрен целый ряд гарантий, сообщает БЕЛТА.

Например, продолжительность отпуска женщин по беременности и родам с выплатой за этот период пособия по государственному социальному страхованию составляет 126 календарных дней; для женщин, работающих на территории радиоактивного загрязнения, - 146 календарных дней. К слову, в странах ЕС женщинам отпуск по беременности и родам предоставляется на период от 84 до 196 календарных дней (в Италии - 151 день, Дании - 196, Великобритании - 126, Люксембурге и Франции - 112, Португалии - 90, Ирландии - 84, Греции - 105, ФРГ - до 126 дней).

Дополнительные правовые гарантии беременным женщинам и матерям содержатся в Трудовом кодексе по вопросам увольнения работников, заключения и продления контрактов, привлечения к работам. Семьям, имеющим детей, на каждого ребенка предоставляются соответствующие налоговые вычеты.