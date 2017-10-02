Экспорт товаров и услуг Беларуси в январе-июле вырос на 19,5 процентов





3 октября на заседании Президиума Совета Министров Андрей Кобяков сообщил, что экспорт товаров и услуг в январе-июле вырос на 19,5%. Однако, задачи по наращиванию экспорта не выполнены в полном объеме.

"Важнейшей задачей является, с одной стороны, сохранение и укрепление наших позиций в России, с другой - увеличение объемов производства и диверсификация номенклатуры товаров для экспорта в страны Европейского союза и другие страны", - сказал Андрей Кобяков.

Экспорт товаров и услуг Беларуси в январе-июле вырос на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в том числе товаров - на 21,1%, услуг - на 14,8%). Достигнутые положительные результаты связаны как с ростом средних цен экспорта - на 16,2%, так и физических объемов - на 4,2%, без учета энергетических товаров (с учетом ситуации в начале года по поставкам нефти) физический объем экспорта увеличился на 12,3%.

Рост экспорта услуг обусловлен увеличением транспортных (почти на 300 млн долларов), компьютерных (почти на 120 млн долларов), телекоммуникационных (на 20 млн долларов) и других услуг. При этом доля услуг в общем объеме экспорта товаров и услуг составила 20,9%. Андрей Кобяков напомнил, что Национальной программой развития и поддержки экспорта на 2016-2020 годы поставлена задача нарастить долю экспорта услуг до 22% в 2017 году и до 25% в 2020 году в общем объеме экспорта товаров и услуг.

Главой государства поставлена задача достижения равномерного распределения экспорта (треть-треть-треть) между ЕАЭС, ЕС и иными странами. Это распределение пока не выполняется, констатировал глава правительства. На долю стран ЕАЭС в январе-июле 2017 года приходилось 47,8%, из них на долю России - 45,3 %, стран Европейского союза - 26,5%, остальных стран - 25,7%.

Экспорт в Россию вырос на 24,4% и составил 7,2 млрд долларов. Сегодня на этот рынок идет почти весь экспорт мясной и молочной продукции, обуви, свыше 80% общего объема экспорта холодильников, морозильников, комбайнов, примерно три четверти грузовых автомобилей.

"Это не говорит о том, что в Российскую Федерацию поставляем много. Нет. В страны ЕС и иные страны - мало", - обратил внимание Андрей Кобяков. В страны "дальней дуги" (Азия, Африка, Америка и Океания) экспорт вырос на 19,2% и составил 1,8 млрд долларов.

"Надо увеличивать не только объемы калийных удобрений на рынки этих стран, но и активно наращивать экспорт продукции машиностроения, сельскохозяйственных и пищевых товаров. И здесь как никогда важна активная работа закрепленных за странами должностных лиц по географической диверсификации экспорта белорусских товаров и услуг", - подчеркнул глава правительства.

По 14 государствам, за которыми закреплены должностные лица и руководители загранучреждений, доведенные правительством задания по росту экспорта товаров по странам пока не выполняются. Премьер-министр попросил МИД как координатора, а также закрепленных должностных лиц высказать предложения по совершенствованию работы в этом направлении, сообщает БЕЛТА .

Общие показатели по экспорту товаров и услуг выполнены всеми органами госуправления и исполкомами. "Это, безусловно, очень хороший результат, - отметил Андрей Кобяков. - Однако задача по наращиванию экспорта товаров на новые перспективные рынки в полном объеме не выполняется, не справляются с этим заданием Минстройархитектуры, Минпром, концерны "Белгоспищепром", "Беллесбумпром", "Беллегпром", Витебский, Брестский, Могилевский облисполкомы, Минский горисполком. Это свидетельство того, что принимаемых мер по наращиванию и диверсификации экспорта недостаточно и необходима дальнейшая концентрация усилий в этом направлении".

Особое внимание руководителям министерств, концернов, исполкомов необходимо уделить выполнению договоренностей по итогам визитов с участием главы государства. Это прежде всего визиты в Китай, Грузию, Азербайджан, Пакистан, Турцию, Вьетнам, Италию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Судан. "Сегодня, когда до конца года остается три месяца, мы должны мобилизовать усилия, чтобы завершить намеченные планы, выполнить подписанные контракты и выработать меры для сохранения положительной динамики экспорта в 2018 и последующих годах", - резюмировал Андрей Кобяков.

Премьер-министр попросил МИД доложить, какова прогнозная оценка экспорта по итогам 2017 года и за счет чего он будет расти в 2018 году, что мешает более активно диверсифицировать объемы экспорта в страны "дальней дуги", какие законодательные инициативы, стимулирующие экспорт и его диверсификацию, планируется внести в правительство.