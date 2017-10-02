Курс криптовалюты вырос почти на 700% после заявления о несостоявшейся сделке

Создатели криптовалюты Monaco спровоцировали заметный рост ее курса. С 17 мая он увеличился на 695%. Это, по данным Bloomberg, вызвало сообщение о сделке, которая еще не состоялась, — инвесторам в будущем обещали привязать цифровой актив к платежным картам Visa.



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В этот день, как напоминает агентство, создатели цифрового актива на странице в Twitter пообещали своим инвесторам заключить сделку с Visa и выпустить платежные карты Wirecard, к которым в том числе будет привязана криптовалюта.

Спустя несколько дней, 24 мая, Monaco выпустила пресс-релиз, в котором рассказывала о преимуществах своей карты Visa. Сделку с платежной системой основатель и главный исполнительный директор Monaco Technology Крис Марсалек тогда называл «революцией». Она, по его словам, также предполагала разработку «первой в мире программы Cryptocurrency Cashback», которая, в частности, должна была позволить пользователям «тратить, отправлять и обменивать деньги по лучшим межбанковским обменным курсам, экономя по 30–40 евро на сумму, эквивалентную потраченным 500 евро».​

С тех пор заявлений о заключении сделки ни представители платежной системы, ни создатели криптовалюты не делали, замечает Bloomberg. При этом в Visa агентству уточнили, что вариант заключения подобного соглашения с Monaco все еще рассматривается. Monaco в настоящий момент, как отмечает Bloomberg, зарегистрирована в качестве швейцарской компании. Она работает с лицензированным эмитентом карт Visa — Wirecard AG, которая, в свою очередь, изучает благонадежность Monaco, рассказала агентству представитель компании Леа Кадеменос. Как решение Monaco объявить о несуществующих отношениях с Visa может сказаться на результатах проводимой Wirecard проверки, она не уточнила.

«Оглядываясь назад, нам, вероятно, не стоило бы упоминать название Visa», — прокомментировал произошедшее Крис Марсалек. «Вероятно, было бы разумнее просто оставить это [в секрете], пока все не будет сделано», — заключил он.