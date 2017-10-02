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Лукашенко поручил привести страну в порядок в 2018 году

03.10.2017 17:50 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко поручил привести страну в порядок в 2018 году

Президент Беларуси заявил, что в стране должен быть идеальный порядок, начиная от дорог и мостов, и заканчивая посевными площадями.

"Я уже сказал о том, что в будущем году мы приложим максимум усилий для того, чтобы страну привести в порядок. И не только потому, что это последний год перед Европейской Олимпиадой в Беларуси. В 2019-м приедут представители всего мира посмотреть на Беларусь. Что мы им покажем?" - отметил Президент.

"Начиная от дорог, мостов, развязок (а это лицо страны), прилегающих к дорогам полей, городов и сел, о которых мы будем сегодня вести речь, и заканчивая посевными площадями - все должно быть в идеальном состоянии", - поручил белорусский лидер, сообщила БЕЛТА.

Учитывая присутствие на совещании руководителей регионов, Президент потребовал от вице-премьера Михаила Русого доклада о ходе уборки урожая. "Какие проблемные вопросы, которые надо здесь обсудить? А они есть! Их надо обсудить с участием губернаторов", - отметил он.
 

 
 
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Президент Беларуси заявил, что в стране должен быть идеальный порядок, начиная от дорог и мостов, и заканчивая посевными площадями.

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