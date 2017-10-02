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На проспекте Дзержинского грузовик протаранил троллейбус, движение затруднено, есть пострадавшие
Серьезная авария произошла днем 3 октября на пересечении проспектов Дзержинского и Любимова. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели. Информацию подтвердили в ГАИ и МЧС.
По словам очевидцев, на перекрестке грузовик столкнулся с троллейбусом, после чего последний оказался за пределами проезжей части на тротуаре. В свою очередь грузовик выехал на полосу встречного движения, где снес светофор.
— Спасатели выезжали на проспект Дзержинского по сообщению о ДТП. Однако, к счастью, помощь работников МЧС не потребовалась — заблокированных в транспортных средствах людей не было. На месте аварии работают медики, они осматривают людей, которые находились в троллейбусе, — рассказала AUTO.TUT.BY официальный представитель
В ГАИ сообщили, что в аварии есть пострадавшие, но количество травмированых инспекторы не уточнили. По инфмормации AUTO.TUT.BY, в ДТП получили травмы по меньшей мере три человека.
Движение в районе аварии серьезно затруднено. Инспекторы рекомендуют участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.
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После столкновения с фурой троллейбус оказался за пределами дороги на тротуаре.
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