ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

китайская скала "откладывает яйца"

03.10.2017 18:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Чан Да Я — необычная скала, с которой раз в несколько лет падают круглые или овальные «каменные яйца». Местные жители считают это большой удачей и хранят булыжники у себя дома. Об этом рассказывает Daily Mail.


Фото: dailymail.co.uk

Необычная гора расположена в китайской провинции Гуйчжоу в деревне Гулу-Чжай. Круглые булыжники появляются на области скалы размером 20 на 6 метров. Чан Да Я на китайском значит «скальная яйцекладка».

Примерно раз в 30 лет на свет появляется новое «яйцо» диаметром от 30 до 60 см и весом до 300 килограммов. Местные жители уверены, что булыжники приносят удачу, иметь их дома считается большой честью.








Доктор Ванг Шангьян из Бюро геологии и полезных ископаемых Гуйчжоу считает, что эти шары сформировались из карбоната кальция около 500 миллионов лет назад в Кембрийском периоде. Тогда в этом регионе было глубокое море. После на месте моря появились горы, а шары оказались «заперты» в горной породе. Порода ветшает быстрее, чем материал булыжников, поэтому время от времени они «выпадают» наружу.

Читайте также:

Картинка дня: не тронутые цивилизацией индейцы увидели самолет

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Местные жители считают это большой удачей и хранят булыжники у себя дома.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
На проспекте Дзержинского грузовик протаранил троллейбус, движение затруднено, есть пострадавшие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика