Чан Да Я — необычная скала, с которой раз в несколько лет падают круглые или овальные «каменные яйца». Местные жители считают это большой удачей и хранят булыжники у себя дома. Об этом рассказывает Daily Mail .



Фото: dailymail.co.uk

Необычная гора расположена в китайской провинции Гуйчжоу в деревне Гулу-Чжай. Круглые булыжники появляются на области скалы размером 20 на 6 метров. Чан Да Я на китайском значит «скальная яйцекладка».

Примерно раз в 30 лет на свет появляется новое «яйцо» диаметром от 30 до 60 см и весом до 300 килограммов. Местные жители уверены, что булыжники приносят удачу, иметь их дома считается большой честью.





























Доктор Ванг Шангьян из Бюро геологии и полезных ископаемых Гуйчжоу считает, что эти шары сформировались из карбоната кальция около 500 миллионов лет назад в Кембрийском периоде. Тогда в этом регионе было глубокое море. После на месте моря появились горы, а шары оказались «заперты» в горной породе. Порода ветшает быстрее, чем материал булыжников, поэтому время от времени они «выпадают» наружу.