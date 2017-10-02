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Аукцион по квартирам в "Парусе": снова никто не купил, на следующих торгах будет скидка в 20%

03.10.2017 18:25 — Разное | Tut.by  
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Сегодня не состоялся повторный аукцион по продаже двух десятков квартир в ЖК «Парус», собственником которых является ОАО «БПС-Сбербанк». Даже с понижением начальной цены на 10% лоты никого не заинтересовали. Следующие торги по 23 квартирам намечены на 16 октября.

Напомним, ОАО «БПС-Сбербанк» продает трех- и четырехкомнатные квартиры, которые ему достались от компании-застройщика в качестве залога по кредиту, выданному на строительство «Паруса». На очередной аукцион, который намечен на 16 октября, квартиры выставлены с понижением цены на 20% от начальной.

Площади квартир — 82−161 квадратный метр. Начальная стоимость — от 175 до 323 тысяч рублей (была — от 217 до 404 тысяч рублей, таблица ТУТ). Если посчитать, то цена за квадратный метр будет стартовать с 997 долларов в эквиваленте. При этом на вторичном рынке за квадратный метр в больших квартирах ЖК «Парус» просят около 1350 долларов.

Точные цены на квартиры появится в ближайшее время на сайте организатора торгов — «Центра промышленной оценки».

 

 
 
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Цена за квадратный метр будет стартовать от 997 долларов в эквиваленте.

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