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Аукцион по квартирам в "Парусе": снова никто не купил, на следующих торгах будет скидка в 20%
Сегодня не состоялся повторный аукцион по продаже двух десятков квартир в ЖК
Напомним, ОАО «БПС-Сбербанк» продает трех- и четырехкомнатные квартиры, которые ему достались от компании-застройщика в качестве залога по кредиту, выданному на строительство «Паруса». На очередной аукцион, который намечен на 16 октября, квартиры выставлены с понижением цены на 20% от начальной.
Площади квартир — 82−161 квадратный метр. Начальная стоимость — от 175 до 323 тысяч рублей (была — от 217 до 404 тысяч рублей, таблица
Точные цены на квартиры появится в ближайшее время
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Цена за квадратный метр будет стартовать от 997 долларов в эквиваленте.
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