Очевидцы сняли пожар упавшей в котлован фуры в Смолевичском районе

Аварии произошли на участке трассы М1 возле деревни Березовая гора , где ведутся ремонтные работы. В котлован упал Renault с полуприцепом. После фура загорелась. Пожар сняли проезжавшие мимо автомобилисты.



© Фото: УГАИ ГУВД Миноблисполкома ГАИ: за сутки две фуры упали в один котлован на трассе под Смолевичами

Водитель грузовика получил переломы ребер, однако в госпитализации не нуждался.

До этого в том же месте вылетел Volvo под управлением 34-летнего жителя Брестской области. Мужчина с травмами был госпитализирован.

По информации УГАИ ГУВД Миноблисполкома, в первом случае у седельного тягача отказали тормоза, во втором водитель выбрал небезопасную скорость движения на данном участке и не справился с управлением большегруза.