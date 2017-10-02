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Очевидцы сняли пожар упавшей в котлован фуры в Смолевичском районе

03.10.2017 18:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Аварии произошли на участке трассы М1 возле деревни Березовая гора, где ведутся ремонтные работы. В котлован упал Renault с полуприцепом. После фура загорелась. Пожар сняли проезжавшие мимо автомобилисты.

Очевидцы сняли пожар упавшей в котлован фуры в Смолевичском районе
© Фото: УГАИ ГУВД Миноблисполкома
ГАИ: за сутки две фуры упали в один котлован на трассе под Смолевичами

Водитель грузовика получил переломы ребер, однако в госпитализации не нуждался.

До этого в том же месте вылетел Volvo под управлением 34-летнего жителя Брестской области. Мужчина с травмами был госпитализирован.

По информации УГАИ ГУВД Миноблисполкома, в первом случае у седельного тягача отказали тормоза, во втором водитель выбрал небезопасную скорость движения на данном участке и не справился с управлением большегруза.

 
 
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Две аварии с участием фур произошли в одном и том же месте с разницей в один день. Смотрите кадры пожара большегруза, снятые очевидцами.

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