Переплата за увеличение груди - до 950 рублей. Медцентр заманивает на пластику рассрочкой

Один из минских медцентров, который оказывает эстетические услуги, привлекает клиентов рассрочкой на маммопластику. Компания предлагает растянуть оплату услуг по пластике груди от 3 до 12 месяцев. И хотя медцентр обещает «незначительные переплаты», но клиентам придется отдать «сверху» до 945 рублей за услуги по маммопластике.





К примеру, увеличение груди эндопротезами у хирурга высшей категории обойдется в 3280 рублей (без стоимости имплантов). Но если эту услугу оформить в рассрочку на 3 месяца, то придется заплатить 3477 рублей переплата — 197 рублей). Ежемесячно нужно будет платить 1159 рублей. Если оформить эту услугу в рассрочку на год, то нужно будет заплатить 3772 (переплата — 492 рублей).

Ведущий хирург, высшая категория, кандидат медицинских наук, заведующий сделает эту услугу при полной оплате за 3770 рублей. Но если оформить эту же услугу у того же специалиста в рассрочку, то за год придется заплатить 4336 рублей (переплата — 566 рублей).

Для сравнения: увеличение груди с подтяжкой у ведущего хирурга при 100-ной оплате стоит 6300 рублей, а при рассрочке на 12 месяцев — уже 7245 рублей (переплата составит 945 рублей).

Медцентр предлагает рассрочку и на другие эстетические услуги. К примеру, подтяжка ягодиц, который сделает ведущий хирург, в рассрочку на 12 месяцев будет стоить 6249 рублей (переплата — 815 рублей). Каждый месяц нужно будет платить 521 рубль.

Эстетические услуги в долг предлагают и другие минские медцентры. Правда, по картам рассрочки.