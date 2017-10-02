«Беллесбумпром» согласовывает лицензирование экспорта макулатуры





С целью увеличения загрузки собственных производственных площадей концерн «Беллесбумпром» хочет ограничить экспорт сырья за пределы Евразийского экономического союза.

В то время, как президент обещает сокращение лицензируемых видов деятельности, концерн "Беллесбумпром" вынес на общественное обсуждение проект постановления Совмина, которым предлагается вести лицензию на экспорт из Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов)".

Согласно информации размещенной на сайте концерна, проектом постановления Совмина "О лицензировании экспорта из Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов)" предусматривается, что экспорт указанной продукции будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллесбумпром".

Напомним, что с мая 2016 года в Беларуси применяются ограничительные меры по вывозу регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы единой таможенной территории ЕАЭС. Указанные ограничительные меры продлеваются на каждые полгода. Предполагается, что с 16 ноября такие меры снова буду продлены сроком на шесть месяцев.

Необходимость применения данных концерн «Беллесбумпром» обосновывает низкой загрузкой производственных мощностей целлюлозно-бумажных предприятий страны из-за дефицита макулатурного сырья.

В период действия этих мер значительно улучшилась ситуация с обеспеченностью предприятий макулатурным сырьем, увеличилась загрузка их производственных мощностей, что позволило улучшить финансово-экономические показатели производственной деятельности по итогам 2016 года и сохранить положительную динамику в первом полугодии 2017-го, оправдывает концерн введение этих явно не рыночных мер.

В частности, по предприятиям концерна "Беллесбумпром" загрузка производственных мощностей увеличилась с 55,3% до 64,3%, что позволило дополнительно выпустить продукции на сумму19,2 млн рублей, экспортировать товаров на сумму 5,8 млн долларов. По итогам семи месяцев 2017 года на предприятия концерна поставлено 118,6 тыс. т макулатуры, или 64,3% от их потребности на данный период. В то же время, по данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства, за январь-июль 2017-го по стране фактически собрано (заготовлено) 181,7 тыс. т отходов бумаги и картона, что полностью должно удовлетворять потребность белорусских перерабатывающих предприятий. Вывоз сырьевого ресурса приводит к потерям для экономики Беларуси, т.к. переработка макулатуры в продукцию с высокой добавленной стоимостью - это валовой региональный продукт для областей, занятость трудовых коллективов, стоимостной рост экспорта.

Концерн «Беллесбумпром» указывает также, что при продаже на экспорт 1 тыс. т макулатуры по цене 175 долларов за 1 тонну, страна получает выручку в 175 тыс долларов. Переработка данного объема макулатуры позволяет произвести из нее 850 т бумаги для гофрирования, при экспорте которой валютная выручка составит 323 тыс долларов. (при цене 380 долларов за 1 т), что в два раза выше, чем при экспорте макулатуры. Применение ограничительной меры в виде лицензирования экспорта макулатуры позволит предотвратить возможные перебои в работе крупных промышленных и перерабатывающих предприятий пищевой (мясной, молочной, алкогольной) отраслей, увеличить обеспеченность белорусских предприятий целлюлозно-бумажной отрасли макулатурным сырьем.