Депутат vs врач: как решить проблему смертельных домашних родов

Трагедия, случившаяся 28 сентября в Березино , стала поводом для возбуждения уголовного дела Следственным комитетом Беларуси. 29-летняя женщина, родившая двух дочек-близняшек дома, скончалась от кровотечения в больнице, малышек следователи нашли мертвыми в ванной комнате.

В гостях на радио Sputnik Беларусь — депутат Палаты представителей Национального собрания, член постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Анатолий Дашко и заместитель главного врача по медицинской части городского клинического роддома №2 г. Минска Сергей Васильев.

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Беседу с депутатом Анатолием Дашко и заместителем главврача роддома №2 Минска Сергеем Васильевым в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.