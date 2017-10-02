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Депутат vs врач: как решить проблему смертельных домашних родов

03.10.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Трагедия, случившаяся 28 сентября в Березино, стала поводом для возбуждения уголовного дела Следственным комитетом Беларуси. 29-летняя женщина, родившая двух дочек-близняшек дома, скончалась от кровотечения в больнице, малышек следователи нашли мертвыми в ванной комнате.

В гостях на радио Sputnik Беларусь — депутат Палаты представителей Национального собрания, член постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Анатолий Дашко и заместитель главного врача по медицинской части городского клинического роддома №2 г. Минска Сергей Васильев.

Свои вопросы гостям радио Sputnik Беларусь присылайте в комментариях в социальных сетях, а также в мессенджерах Viber и WhatsApp по номеру +375 25 7991228. Телефон студии +375 17 2378079. Вопросы вы также можете оставлять в комментариях под этим материалом.

Беседу с депутатом Анатолием Дашко и заместителем главврача роддома №2 Минска Сергеем Васильевым в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.

 
Теги: Минск
 
 
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Депутат Анатолий Дашко и заместитель главврача роддома №2 Минска Сергей Васильев в студии радио Sputnik Беларусь обсуждают резонансные случаи домашних родов в...

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