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Почти по 539 рублей на человека. В Беларуси увеличились среднедушевые денежные доходы
Денежные доходы в расчете на душу населения в январе-июле, по данным
— Основными источниками формирования денежных доходов населения
Среднедушевые денежные доходы высчитываются делением общего объема денежных доходов белорусов до уплаты налогов (в том числе зарплаты, пенсии, пособия, стипендии, проценты по вкладам, выигрыши в лотереях) на среднегодовую численность населения.
В общем объеме денежных доходов оплата труда в январе-июле занимала 62,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) — 24,2%, доходы от собственности и прочие доходы — 5,5%.
Напомним, реальные располагаемые денежные доходы в Беларуси
В прошлом году реальные доходы белорусов показали самое сильное
По мнению министра экономики Владимира Зиновского, осенью реальные доходы белорусов
— Я думаю, что мы в ближайшем будущем, например, по сентябрю, может быть, по ноябрю, выйдем на положительные результаты денежных доходов населения, и это очень важный процесс, — заявил Владимир Зиновский.
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Денежные доходы в расчете на душу населения в январе-июле, по данным Белстата, увеличились до 538,5 рубля в месяц.
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