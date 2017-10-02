Почти по 539 рублей на человека. В Беларуси увеличились среднедушевые денежные доходы

Денежные доходы в расчете на душу населения в январе-июле, по данным Белстата , увеличились до 538,5 рубля в месяц. Это на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, в январе-июне этого года этот показатель составлял 533,6 рубля.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Основными источниками формирования денежных доходов населения

являются оплата труда и трансферты населению, удельный вес которых в общем

объеме денежных доходов населения в январе-июле составил 86,4%, — отмечают в Белстате.

Среднедушевые денежные доходы высчитываются делением общего объема денежных доходов белорусов до уплаты налогов (в том числе зарплаты, пенсии, пособия, стипендии, проценты по вкладам, выигрыши в лотереях) на среднегодовую численность населения.

В общем объеме денежных доходов оплата труда в январе-июле занимала 62,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) — 24,2%, доходы от собственности и прочие доходы — 5,5%.

Напомним, реальные располагаемые денежные доходы в Беларуси продолжают снижаться вопреки прогнозу правительства. В январе-июле они упали на 0,5% к аналогичному периоду прошлого года.

В прошлом году реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет.

По мнению министра экономики Владимира Зиновского, осенью реальные доходы белорусов должны выйти в плюс.

— Я думаю, что мы в ближайшем будущем, например, по сентябрю, может быть, по ноябрю, выйдем на положительные результаты денежных доходов населения, и это очень важный процесс, — заявил Владимир Зиновский.

Справка FINANCE.TUT.BY Денежные доходы в расчете на душу населения (среднедушевые денежные доходы) рассчитываются путем деления общего объема денежных доходов населения на среднегодовую численность населения. Денежные доходы населения включают оплату труда работников, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие), доходы от собственности (проценты по депозитам, дивиденды и прочие доходы от собственности), прочие доходы (выигрыши по лотереям, доходы от продажи вторсырья и прочие). Это сумма до уплаты налогов, сборов и взносов.