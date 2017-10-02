Зарплаты бюджетников, которым обещают по 800 рублей к концу года, падают второй месяц подряд

В Беларуси второй месяц подряд продолжают падать зарплаты работников бюджетных организаций. В августе бюджетники в среднем получали 599,9 рубля. Это на 11,5 рубля, или на 1,9% меньше, чем в июле, сообщает Белстат. Напомним, правительство рассчитывает, что к концу этого года в бюджетных организациях будут зарабатывать в среднем по 800 рублей.
Больше всего в августе зарабатывали бюджетники в Минске — 741 рубль, а меньше всего — в Гродненской области (555,5 рубля).
Заметнее всего за прошлый месяц «усохли» зарплата в бюджетных организациях Минска — на 25,6 рубля. За прошлый месяц во всех регионах упали получки бюджетников.
Как в августе изменились зарплаты бюджетников
Регион
зарплата в августе, рублей
как изменилась к июлю 2017 года, рублей
реальная зарплата к июль 2017 года, в %
Гродненская
555,5
-11
-1,1
Могилевская
582,6
-9,3
-0,8
Минск
741
-25,6
-2,5
Минская
571,2
-15,2
-1,8
Брестская
555
-2,2
-0,4
Витебская
567,5
-12,3
-1,3
Гомельская
567,1
-0,8
+0,7
по стране
599,9
-11,5
-1,1
Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в августе упала на 1,1% по сравнению с июлем. Больше всего — в Минске (-2,5%). Этот показатель вырос только в Гомельской области — на 0,7%.
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