Зарплаты бюджетников, которым обещают по 800 рублей к концу года, падают второй месяц подряд

В Беларуси второй месяц подряд продолжают падать зарплаты работников бюджетных организаций. В августе бюджетники в среднем получали 599,9 рубля. Это на 11,5 рубля, или на 1,9% меньше, чем в июле, сообщает Белстат. Напомним, правительство рассчитывает , что к концу этого года в бюджетных организациях будут зарабатывать в среднем по 800 рублей.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Больше всего в августе зарабатывали бюджетники в Минске — 741 рубль, а меньше всего — в Гродненской области (555,5 рубля).

Заметнее всего за прошлый месяц «усохли» зарплата в бюджетных организациях Минска — на 25,6 рубля. За прошлый месяц во всех регионах упали получки бюджетников.

Как в августе изменились зарплаты бюджетников Регион зарплата в августе, рублей как изменилась к июлю 2017 года, рублей реальная зарплата к июль 2017 года, в % Гродненская 555,5 -11 -1,1 Могилевская 582,6 -9,3 -0,8 Минск 741 -25,6 -2,5 Минская 571,2 -15,2 -1,8 Брестская 555 -2,2 -0,4 Витебская 567,5 -12,3 -1,3 Гомельская 567,1 -0,8 +0,7 по стране 599,9 -11,5 -1,1

Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в августе упала на 1,1% по сравнению с июлем. Больше всего — в Минске (-2,5%). Этот показатель вырос только в Гомельской области — на 0,7%.