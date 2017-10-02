Голкипер Кевин Лаланд, выступавший за сборную Беларуси на четырех чемпионатах мира, выдвинул версию того, почему с ним рассталось минское «Динамо» и рассказал о том, как проводит время, находясь без работы.



Reuters

— Как поживаете, Кевин? Давненько от вас не было слышно никаких новостей…

— К сожалению, пока я нахожусь немного в тени от хоккея. В остальном же дела отлично. Сейчас провожу время со своей семьёй в Оттаве. Родные подпитывают меня морально и всегда готовы поддержать.

— Ходили слухи о том, что травма серьезно навредила вашей карьере…

— Не знаю, кто так считает, но сейчас я чувствую себя прекрасно. В прошлом сезоне у меня было повреждение, однако всё уже давно позади. Со здоровьем в данный момент нет никаких проблем.

— Вы по-прежнему не нашли себе новую команду. Получали какие-либо предложения от других клубов?

— Разумеется. Однако они не подошли мне по различным причинам. Некоторые лиги находились слишком далеко от дома и вдобавок не выглядели заманчиво. Такие решения всегда принимаются после тщательного обдумывания, однако пока вариантов, устраивающих меня, к сожалению, не оказалось.

— Расстроены текущей ситуацией или предпочитаете сохранять позитив?

— Признаться, до сих пор немного грустно. Жаль, что все сложилось именно таким образом. Тем не менее, стараюсь не унывать. Это хоккей. В нашей работе такое нередко случается. Сегодня ты в команде, а завтра уже ищешь место для трудоустройства. Приходиться прилагать усилия и терпение для того, чтобы преодолеть этот непростой период.

— В какой лиге вы хотели бы продолжить свою игровую карьеру?

— Честно говоря, я бы с радостью вернулся в минское «Динамо». В этой команде всегда чувствовал себя, как дома. Прекрасные болельщики, отличная инфраструктура, современная арена. Играть в такой атмосфере всегда приятно. Да и к хоккею в КХЛ я уже давно привык. Меня не пугают ни размеры площадок, ни стиль, который присущ командам в этой лиге.

— Как вы поддерживаете себя в физической форме? Расскажите о своем тренировочном процессе в данный момент.

— Конечно, это очень важный аспект для любого спортсмена. Если хочешь оставаться в деле и продолжать играть в хоккей, то нужно работать над собой без перерыва. Каждый день я выхожу на лед и занимаюсь по индивидуальной программе. Безусловно, отсутствие игровой практики — это плохо, но даже такие тренировки помогают держать себя в тонусе.

— Вы работаете с тренером?

— Да. Это мой старый друг. Я тружусь под его руководством, и он мне очень помогает.

— Поддерживаете ли вы сейчас связь с игроками минского «Динамо»?

— В основном с Шарлем Лингле. Мы давно дружим и частенько списываемся в социальных сетях. Поэтому я в курсе, как дела у него и у команды.

— Как вы восприняли новость о том, что клуб хочет разорвать с вами контракт? Что чувствовали в тот момент?

— Это был совершенно обычный день. Ничего не предвещало подобного развития событий. Я проснулся утром, раздался звонок, и мне сказали: «Кевин, нам очень жаль». Поначалу я не понял, что произошло. Затем состоялся более детальный разговор, мне пожелали удачи, и на этом моя история в «Динамо» закончилась.

— Как считаете, повлияло ли на решение руководства неудачное выступление сборной Беларуси на чемпионате мира?

— Определенно, нет. Думаю, все дело в моем длинном языке. После мирового форума я очень остро воспринял критику со стороны болельщиков и различных специалистов в свой адрес. Последние интервью были немного грубоваты. Эмоции взяли верх над разумом. Я бы очень хотел извиниться за все сказанное тогда.

— Выходит, тот турнир оставил у вас только негативные воспоминания?

— Я бы так не сказал. Были и хорошие события, и плохие. Вторых, к сожалению, оказалось немного больше. Конечно, приятно, что сборная осталась в элитном дивизионе, но мы могли выступить гораздо лучше. Мы настраивались самым серьёзным образом, однако многое не получилось…

— Вопрос, который мы не можем не задать: прибудете ли вы в расположение нашей национальной команды, если получите приглашение?

— Я немедленно соберу чемоданы и прилечу в Беларусь. Мне приятно помогать сборной. Если тренер посчитает, что я готов, то раздумывать над таким предложением даже не буду.

— Когда последний раз вы общались с Дэйвом Льюисом?

— После того, как я покинул минское «Динамо». Пока больше не связывались.

— По Беларуси не скучаете?

— Конечно, скучаю. Мало того, планировал перед Новым годом прилететь в Минск. Люди в вашей стране с трепетом относятся к этому празднику. На улицах теплая атмосфера, все в предвкушении яркого события. Это, конечно, подкупает. Буду рад повидать полюбившиеся места и местных болельщиков!