Строительство бани из сруба



Сруб бани — деревянное сооружение, созданное из нескольких бревен или бруса, которые скрепляются четырехугольником. Первоначально, конструкция без пола и крыши. О срубах знали давно, раньше они сооружались без использования гвоздей. Существует несколько видов срубов, они применяются в зависимости от типа здания, которое строится. Конструкцию можно сделать самостоятельно либо купить сруб бани по выгодной стоимости.

Процесс постройки деревянной бани из сруба





Построить баню самостоятельно довольно сложно, но вполне возможно. Чтобы возвести бревенчатую конструкцию, применяют оцилиндрованные, окоренные бревна. Первый вариант выравнивается по длине под одинаковый размер. Второй — имеет снятый верхний слой с ненарушенной структурой.

Выкладывание сруба бани делают из толстого бревна, которое помещают на фундамент гидроизолированного типа. Глубина паза зависит от зимней температуры за окном. При укладке бревна его направляют северной стороной на внешний бок конструкции. Это объясняется тем, что эта часть дерева является более устойчивой к гниению.

«Чаша» или «лапа»: выбор рубки углов





Есть два вида рубки углов: «в лапу» или «в чашу». Первый вариант привлекает экономичностью, поскольку он не перерасходует материал. Стены конструкции такой же длины, как бревна. Решение имеет минус — существенный расход тепла. Также конструкция, сделанная по такому принципу, не отличается долговечностью.

Рубка «чашой» более дорогостоящая, она минимизирует теплопотери. Конструкции имеют красивый внешний вид, отличаются прочностью, длительным сроком службы.

Делаем пол





От пола зависит прочность конструкции, ее срок службы. Для постройки используют бетонную заливку, применяют укладывание досок на лаг. Бетонное основание стоит гораздо дороже, зато прослужит долгие годы. Есть вариант попроще – сделать покрытие из пиломатериалов, однако нужно готовится к тому, что через 6-8 лет его придется менять. Основание представляет собой настил дощатого типа, где есть щели со стоками воды.

Когда делать окна?





Выпиливать проемы для окон, дверей лучше сразу во время строительства. В момент сборки бани ее требуется укладывать так, чтобы сформировался проем в нужном месте, его размер делают 5-10 % меньше требуемого. Когда произойдет усадка, бревна смогут принять нужные размеры, величина окна произвольно увеличится. Если выполнить сразу необходимый размер, то оно выйдет увеличенным, придется его заделывать.

Осина, сосна: выбор оптимального материала





Для сруба бани часто используют осину, поскольку она лучше смотрится при выполнении отделки. Следует проводить тщательный отбор осиновых бревен, поскольку очень часто они внешне выглядят нормальными, а внутри — гнилые. Именно поэтому в последнее время популярностью пользуются еловые срубы.

Хвойные виды характеризуются отменными звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами. Поверхность бревен без сучьев, а красновато-золотистый оттенок делает сруб внешне привлекательным. Но хвойные менее устойчивы к воздействию грибков.

Другие важные нюансы строительства деревянной бани из сруба





Очень важно дать срубу отстояться, чтобы он не изменил своей конфигурации, не начал наклоняться. Обычно требуется от 6 месяцев до 1 года. Проводить обработку антисептиком требуется сразу же после возведения сооружения.

Красить сруб тоже необходимо почти сразу — как только впитается антисептик. Перед этим необходимо обработать конструкцию специальным пропиточным составом, который будет защищать баню от огня, грибков, такими, как «Сайтекс», «Элан», «Krasula».

Покрывать сруб краской с водной основой придется каждые 3 года, поскольку они быстро смываются под воздействием дождя.

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