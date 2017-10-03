ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские боксеры проиграли в матчевой встрече команде Италии

03.10.2017 22:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусские боксеры проиграли команде Италии в матчевой встрече, которая завершилась в Ольбии. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса (БФБ).


Фото: Белорусская федерация бокса

В поединках молодых атлетов белорусский боксер Илья Воробьев (56 кг) выиграл у Даниэле Оггиано.

Во встречах взрослых спортсменов виктории на свой счет записали Максим Вислоух (64 кг), преодолевший сопротивление Рикардо Борто, и Вадим Панков (75 кг), не оставивший шансов Джованни Сарчиотто.

Свои поединки проиграли Николай Шах (56 кг), Евгений Шабельник (60 кг), Михаил Басяков (64 кг), Андрей Михайлов (75 кг), Глеб Синькевич (81 кг) и Владислав Смягликов (91 кг).

Матчевая встреча закончилось со счетом 6:3 в пользу итальянской команды.

Ранее подопечные Александра Стрижака победили команду Польши — 8:4.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские боксеры проиграли команде Италии в матчевой встрече, которая завершилась в Ольбии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гандболисты БГК разгромили хорватский "Нексе" в SEHA-лиге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика