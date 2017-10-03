Белорусские боксеры проиграли в матчевой встрече команде Италии

Белорусские боксеры проиграли команде Италии в матчевой встрече, которая завершилась в Ольбии. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса (БФБ).



Фото: Белорусская федерация бокса

В поединках молодых атлетов белорусский боксер Илья Воробьев (56 кг) выиграл у Даниэле Оггиано.

Во встречах взрослых спортсменов виктории на свой счет записали Максим Вислоух (64 кг), преодолевший сопротивление Рикардо Борто, и Вадим Панков (75 кг), не оставивший шансов Джованни Сарчиотто.

Свои поединки проиграли Николай Шах (56 кг), Евгений Шабельник (60 кг), Михаил Басяков (64 кг), Андрей Михайлов (75 кг), Глеб Синькевич (81 кг) и Владислав Смягликов (91 кг).

Матчевая встреча закончилось со счетом 6:3 в пользу итальянской команды.

Ранее подопечные Александра Стрижака победили команду Польши — 8:4.