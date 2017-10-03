Гандболисты БГК имени Мешкова разгромили хорватский «Нексе» в домашнем поединке SEHA-лиги.



Фото: bgk-meshkova.com

БГК имени Мешкова — «Нексе» — 35:23 (14:13).

Выигрывая после первого тайма с разницей всего в 1 мяч, во втором брестчане разошлись не на шутку, выиграв его со счетом 21:10.

Мячи у БГК забрасывали Константин Игропуло (9), Вячеслав Шумак (4), Денис Рутенко (4), Александр Шкуринский (4), Любо Вукич (4), Райко Проданович (2), Раде Миятович (2), Артем Сельвесюк (2), Олег Астрашапкин (2), Дмитрий Никуленков (1).

Ворота брестчан защищали Иван Пешич (8 сэйвов после 21 броска) и Раде Миятович (8 сэйвов после 18 бросков).

В других матчах 3 октября словацкий «Татран» дома взял верх над сербским «Динамо» (Панчево) — 36:24, а «Металург» (Македония) уступил в Скопье «Загребу» (Хорватия) — 26:32.

С 9 очками после 5 матчей (3 победы, 2 поражения) БГК занимает пока 4-е место в турнирной таблице вслед за македонским «Вардаром» — 12 очков (4 матча), хорватским «Загребом» — 10 (5) и словацким «Татраном» — 9 (5).

Regular season Standings Games W D L GD Pts 1. Vardar 4 4 0 0 127: 93 12 2. PPD Zagreb 5 3 1 1 141: 124 10 3. Tatran Prešov 5 3 0 2 146: 133 9 4. Meshkov Brest 5 3 0 2 139: 128 9 5. Celje Piv. Laško 4 2 1 1 100: 101 7 6. Metalurg 5 2 0 3 122: 127 6 7. Gorenje Velenje 4 1 1 2 99: 105 4 8. Nexe 5 1 1 3 121: 143 4 9. Vojvodina 4 1 0 3 94: 110 3 10. Dinamo Pančevo 5 1 0 4 123: 148 3

Сергей Бебешко (главный тренер БГК им. Мешкова):

— В SEHA-лиге слабых соперников не бывает. «Нексе» — тому подтверждение. Очень хорошо соперник сыграл в первом тайме. Мы тоже смотрелись неплохо. Но были потери, незаброшенные мячи со стопроцентных ситуаций. Думаю, сказалось переключение с Лиги чемпионов на SEHA-лигу. В первом тайме у нас практически не было замен, не было привычной ротации. Это связано с тем, что завтра игра чемпионата.

После перерыва хорошо сыграли в защите, Миятович помог сэйвами. Забросили очень много голов в пустые ворота, когда соперник атаковал всемером против шести. Начиная с 20-й минуты второго тайма матч просто доигрывали. Как одни, так и другие. Думаю, все получилось так, как хотели. Те игроки, которые сегодня поиграли меньше, завтра сыграют в полную силу, — приводит слова наставника официальный сайт БГК.

Уже 4 октября гандболистам БГК предстоит домашний матч чемпионата Беларуси против могилевской команды «Машека».