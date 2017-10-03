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В Подмосковье тренер детской команды побил юного хоккеиста клюшкой

03.10.2017 22:15 — Разное | Tut.by  
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Тренер, работавший в хоккейном клубе «Луч» Сергиева Посада, ударил клюшкой своего воспитанника во время игры в Сочи, передает корреспондент «Подмосковье сегодня» Дарина Купер.

— Меня удалили до конца игры, и следующую я тоже должен был пропустить. Тогда у тренера не выдержали нервы, и он сильно ударил меня по спине так, что я упал. Потом он через меня перешагнул и пошел дальше, — рассказал пострадавший Никита И.

В хоккейном клубе «Луч» сообщили, что тренер Александр Троицкий у них сейчас не работает.

— Видео с инцидентом попало в интернет и получило огласку. Узнав о поведении тренера, мы его сразу же уволили. Кроме того, он был отстранен от игр в Сочи, — рассказали в клубе.

Сам тренер также прокомментировал инцидент.

— Извините, я не хочу это обсуждать. И свою вину я, безусловно, признаю, — сказал Троицкий.


Тренер Сергей Троицкий. Фото с сайта kopeika.org

Несмотря на грубость тренера, другие воспитанники по нему скучают.

— Хоккей — очень эмоциональный вид спорта. Мы жалеем, что он покинул нас, хотим, чтобы вернулся. Он всегда мог подсказать, как правильно делать упражнение, — сказал хоккеист Никита П.

Видео: «Радио Посад»

Как видно из ролика, присланного слушателями «Радио Посад», один из тренеров берет клюшку и сильно бьет спортсмена. Хоккеист падает, а оба наставника перешагивают через него.

Примечательно, что 13 сентября игры этого турнира в Сочи посетили президент России Владимир Путин, участники суперсерии 1972 года Вячеслав Третьяк, Борис Михайлов и Александр Якушев.


Кадр kremlin.ru

После матча глава государства пообщался со спортсменами из Сергиева Посада и пожелал им удачи.

«Доподлинно не известно, произошло избиение хоккеиста до визита Владимира Путина или после, но факт остается фактом — это далеко не похоже на методы строгого воспитания, это агрессия, которая может стоить человеку как минимум здоровья. Также есть информация, что тренера уволили «по-тихому». Оба тренера — это отец и сын Вадим Владимирович и Александр Вадимович Троицкие.

О случае стало известно после того, как на тренера завели уголовное дело после посещения ребенком медицинского учреждения», — отмечает «Радио Посад».

 
 
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Тренер, работавший в хоккейном клубе "Луч" Сергиева Посада, ударил клюшкой своего воспитанника во время игры в Сочи.

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