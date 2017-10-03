Минобороны РФ: боевики ИГ не захватывали в плен российских военных

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Министерство обороны РФ опровергло захват в плен российских военнослужащих боевиками запрещенной группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии, сообщает Sputnik.

Во вторник террористы распространили видео, на котором запечатлены якобы военнослужащий российской армии. На записи — два человека, которые представляются Заболотным Романом Васильевичем и Суркановым Григорием Михайловичем.

"Все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению", — сказали в Минобороны.

Там подчеркнули, что никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями российских солдат в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии не было. Речь о том, что 28 сентября в СМИ появилась информация о гибели военнослужащего ВС РФ и пленении еще двух в провинции Дейр-эз-Зор. Тогда же оборонное ведомство опровергло эти сообщения.

Вместе с тем, российские СМИ со ссылкой на Telegram-канал Mash, что мужчина, который называет себя Романом Забалотным, является сыном командира казачьей дружины в Ростовской области.