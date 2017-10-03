Почему белорусский бизнес не спешит объединяться в кластеры





Почему белорусские предприниматели не спешат объединяться в кластеры, зачем вообще они нужны и какую поддержку им должно оказать государство.

Об этих и других аспектах кластерной экономики "Ежедневник" поговорил с экономистом, предпринимателем, бывшим президентом технопарка в Сувалках (Польша) Рафалем Пешкой.

– В Беларуси вообще бизнес мало знает о том, что такое кластеры. Для чего бизнесу нужно в них объединяться?

– Итак, вначале давайте разберемся, что же такое кластер… Это добровольное, повторюсь, добровольное объединение предприятий, работающих в одной отрасли. Кластер создается в области максимального соприкосновения интересов предприятий, только в этом случае он может стать на самом деле эффективным и приносить пользу.

Также нужно понимать, что кластеры могут объединять не только предприятия, но и поставщиков оборудования или услуг, различные институты поддержки, производственные и коммерческие структуры, научные организации, работающие в этой отрасли экономики.

Чем больше кластер предоставляет услуг и чем более он выгоден для предприятий-членов, тем он более эффективен. Если кластер не дает добавленной стоимости предприятию-участнику, предприятие выходит из кластера, и кластер умирает.

Кластер предполагает, что все участники несут затраты, прилагают совместные усилия, результатом которых является решение общих для всех участников проблем.

–В чем должна проявляться роль государства в поддержке кластерных инициатив?

– Я бы сказал так, что на первоначальном этапе государство должно финансово поддерживать кластер, но – это важно! – оно не должно указывать кластеру, в какие области ему идти. При этом государство может организовывать обучение, подсказывать, направлять его деятельность, определять приоритеты для кластера, способствовать его развитию.

Приведу пример Польши: государство решило, что кластеры должны выходить со своей деятельностью за пределы страны. В данном случае имеется в виду не транснациональный кластер, а то, что кластеры должны искать источники услуг для своих предприятий, источники сырья, заниматься поисками новых рынков за пределами территории Польши. У нас это намеренная политика государства. В данном случае государство не твердо управляет, а только мягко направляет деятельность кластеров через инструменты поддержки, чем являются госфонды.

– Главный инициатор образования кластера – это сам бизнес?

– Естественно, государство не должно быть инициатором создания кластера, потому что именно в бизнес-среде рождается потребность в данном взаимодействии между собой. А здесь уже важно, чтобы предприниматели понимали, что им это выгодно. И кстати, в этом также может быть своя отличительная роль государства: объяснять, что это не еще один законодательный акт, не какая-то структура, в которой нужно обязательно быть и т.д., а нечто иное.

– Что может послужить поводом для создания кластера?

– Давайте представим, что в каком-то белорусском регионе невысокие показатели инновационного развития, плюс есть проблемы с низкой заработной платой, продукция производятся с низкой добавленной стоимостью, следовательно, стоит вопрос о необходимости повышения эффективности, чтобы не съели конкуренты. И тогда предприниматели принимают решение объединиться с целью повышения конкурентоспособности. Поскольку вместе им будет гораздо легче осуществлять различные виды экономической деятельности.

– Как вы думаете, что мешает появлению кластеров?

– Основное, на мой взгляд, что мешает развитию кластеров, это даже не юридические формальности, а менталитет людей. Мы настолько привыкли конкурировать друг с другом, что забыли, что это не всегда полезно. Приведу пример из жизни: завод, который делает доски, не хочет работать вместе с предприятием, который делает мебель из дерева, потому что они конкурируют друг с другом на этапе покупки сырья. Пусть это звучит абсурдно, но эта так. Только потому, что в одной области предприятия являются конкурентами, они не хотят сотрудничать и в другой.

– Белорусский бизнес пока, к сожалению, еще мало осознает полезность взаимодействия…

– Такая проблема существует не только в Беларуси, и не только в Польше, вы удивитесь, но и в Финляндии и в ряде других стран.

– С какой страны вы посоветуете взять пример? Где кластерная модель организации экономики наиболее развита?

– Здесь нет четкого лидера в мире. Но я бы сказал, что можно и, наверное, нужно обратить внимание на пример Дании. Там есть 50 значимых кластеров, которые работают с 13 тыс. предприятиями. В Германии с населением в 82,5 млн человек есть «только» 95 таких значимых кластеров, а в Польше 14. Признайте, это впечатляюща цифра, учитывая, что в Дании живет 5,7 млн человек.

– Можно ли назвать кластер панацеей от всех проблем?

– К сожалению, нет. Кластер это лишь одно из возможных решений. Но он, безусловно, полезен, особенно для малых и средних предприятий, которым многие проекты будет по силам осуществить только вместе. Кластер – это ведь и площадка обмена идеей, опыта, контактов и совместный поиск новых клиентов.

– На ваш взгляд, кластер может преодолеть границы?

– Теоретически – да. Я бы хотел увидеть такой полноценный кластер, как я его себе представляю, работающий в двух разных крупных экономических союзах, но в полном объеме это, к сожалению, невозможно. Во-первых, потому что существует такая проблема как разная юридическая база. Очень простой пример: мебель, которая изготовлена в Беларуси по ГОСТу, не может сразу поехать в Польшу или в другие страны ЕС, так как она должна соответствовать требованиям Евросоюза.

Ну, вот давайте представим совместную разработку какого-то продукта для предприятий, работающих, к примеру, в Евросоюзе или ЕАЭС. В принципе, это возможно, но это может привести к тому, что себестоимость данного изделия будет выше, чем, если бы мы делали это отдельно.

– Давайте возьмем Беларусь и Польшу. Что бы это все-таки могло быть?

– Ну, к примеру, дизайнерский институт. У нас похожая культура, быт, вкус, поэтому там можно было бы разрабатывать дизайн какого-нибудь продукта, который бы подошел как для Польши, так и для Беларуси. Это два разных экономических блока, и здесь не будет проблемы в том, что ты занимаешь мой, а я твой рынок. Это отличный пример международного сотрудничества, которое смогло бы усиливать взаимодействие предприятий с двух сторон.

Что можно еще объединить? Например, проектирование, покупку сырья, к примеру, из третьих стран. Можно вместе ездить в третьи страны в поисках партнеров и т.п.

– Что мешает, в первую очередь, взаимодействию белорусского и польского бизнеса, как вы считаете?

– Я точно знаю, что необходимо максимально упростить движение бизнесменов туда и обратно. Мало кто из современных бизнесменов, я, в первую очередь говорю сейчас о польских, готов платить за визу и заниматься ее оформлением. Я вам так скажу, что многие предприниматели не встречаются с партнерами из Беларуси только по одной причине – визы. Для них это хлопотно и не нужно, большинству из них нет времени этим заниматься. Они говорят так: мне проще найти кого-то в Литве, к примеру.

Еще очень важный момент – это упрощение пересечения грузов через границу. Вы даже не представляете, насколько увеличился товарооборот между Польшей и Литвой, когда не стало границ. Точнее, будет сказать, что количество грузовых машин, пересекающих границу за эти годы, выросло в 10 раз. А ведь это также потенциал.

– Какие-то шаги в этом направлении сделаны. Уже как год иностранцы могут посещать без визы Гродно и Гродненский регион, заработал безвизовый режим для тех, кто прилетает в аэропорт Минск…

– Да, и это просто отлично. Но вот если и в Минск можно было приехать на машине без визы, было бы еще лучше.

Нужно понимать, что безвизовый режим способствует сотрудничеству между странами, развитию отношений, углублению бизнес-связей и дает почву для разработки совместных бизнес-объединений, о которых мы сегодня говорили.