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Кобринский путепровод в Бресте расширят и оборудуют подземным переходом

04.10.2017 06:11 — Разное | Tut.by  
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Кобринский путепровод в Бресте во время реконструкции расширят и оборудуют подземным переходом, сообщил БЕЛТА генеральный директор ОАО «Дорожно-строительный трест № 4 г. Бреста» Игорь Шугаев.

В настоящее время дорожники выполняют подготовительную работу, которая связана с выносом коммуникаций. На втором этапе они приступят к непосредственной реализации технических решений по реконструкции путепровода и подъездов к нему. В частности, Кобринский мост станет шире: в каждом направлении будет по три полосы. Кроме того, специалисты оборудуют подземный пешеходный переход. Планируется изменить организацию дорожного движения на прилегающих к объекту улицах.

«Путепровод находится в центральной части города, где интенсивное автомобильное и пешеходное движение. Для нас важно создать как можно меньше неудобств гражданам. Сейчас на объекте работают не менее 40 человек в смену. Связано это с тем, чтобы как можно быстрее выполнить текущие работы и в максимально сжатые сроки приступить к основному этапу», — отметил Игорь Шугаев.

Финансирование работ осуществляется из бюджета. Генподрядчик ставит перед собой задачу по снижению стоимости строительства. Инженеры ДСТ № 4 на основе проектных решений разрабатывают предложение, в котором предусмотрят варианты сокращения сроков реконструкции, что соответственно позволит сэкономить средства.

Обновленный Кобринский мост должен быть введен в эксплуатацию к тысячелетию Бреста, которое город отметит в 2019 году.

 
Теги: Брест
 
 
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