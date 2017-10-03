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Жировка для тунеядца: какой счет за коммуналку могут выставить безработным

04.10.2017 07:00 — Разное | Tut.by  
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Сейчас на рассмотрении у президента находится в очередной раз обновленный декрет № 3. Не исключено, что «документ о тунеядцах» после подписания будет предусматривать стопроцентную оплату некоторых услуг для длительно неработающих граждан. FINANCE.TUT.BY примерно подсчитал, сколько будут платить за коммуналку те, кто по обновленному декрету № 3 будут считаться иждивенцами.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, как рассказала депутат Палаты представителей Тамара Красовская, чтобы создать условия, при которых граждане будут заинтересованы в легальном трудоустройстве, с 1 января 2019 года планируется оказывать не занятым в экономике гражданам отдельные услуги по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

— Пока обсуждались услуги по оплате тепло- и газоснабжения, но точный список определится позже — подчеркнула депутат.

Конечно, предположить, сколько именно будут стоить почти через 1,5 года коммуналка, довольно сложно. Но мы решили подсчитать, сколько бы обошлось «тунеядство» в отопительный период жильцу типовой двушки в 47 «квадратов» сейчас.

Итак, например, в морозный декабрь прошлого года на отопление такой квартиры ушло 0,88093 Гкал. Стопроцентный тариф сейчас составляет 91,18 рубля. Получается, если бы декрет уже работал в предлагаемом виде, за отопление «тунеядец» заплатил бы 80 рублей (работающий гражданин — около 15 рублей). За газ (если нет счетчика) придется платить еще почти 6 рублей вместо 2,5 рубля.

В итоге, иждивенцу коммунальники выставят счет где-то на 60−70 рублей дороже, чем обычно. То есть, жировка в типовой двушке обойдется минимум в 110 рублей.

Правда, не стоит забывать, что власти уже не раз говорили, что в будущем все белорусы будут платить за услуги ЖКХ по полной. Правда, в качестве исключения называется именно отопление, которое и занимает самую большую строчку в жировках.

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