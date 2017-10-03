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Жировка для тунеядца: какой счет за коммуналку могут выставить безработным
Сейчас на рассмотрении у президента
Напомним, как
— Пока обсуждались услуги по оплате тепло- и газоснабжения, но точный список определится позже — подчеркнула депутат.
Конечно, предположить, сколько именно будут стоить почти через 1,5 года коммуналка, довольно сложно. Но мы решили подсчитать, сколько бы обошлось «тунеядство» в отопительный период жильцу типовой двушки в 47 «квадратов» сейчас.
Итак, например, в морозный декабрь прошлого года на отопление такой квартиры ушло 0,88093 Гкал. Стопроцентный тариф сейчас
В итоге, иждивенцу коммунальники выставят счет где-то на 60−70 рублей дороже, чем обычно. То есть, жировка в типовой двушке обойдется минимум в 110 рублей.
Правда, не стоит забывать, что власти уже
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FINANCE.TUT.BY примерно подсчитал, сколько будут платить за коммуналку те, кто по обновленному декрету №3 будут считаться тунеядцами.
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