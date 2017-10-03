Тест: что вы знаете из школьного курса астрономии?

Сегодня — ровно 60 лет первому искусственному спутнику Земли. В этот день в 1957 году на околоземную орбиту отправился ПС-1 — «Простейший спутник — 1». Мы собрали десять «школьных» вопросов о планетах и космосе. Проверьте: знаете ли вы больше, чем старшеклассник?

Помните что-то из школьной программы? Проверьте себя и в других предметах! Пройдите тесты по русскому , белорусскому и английскому языкам, математике , физике , химии и биологии .