На Байкале сняли на видео самый абсурдный пешеходный переход в России

В Иркутской области журналисты рассказали о пешеходном переходе в одном из сел, который претендует на звание одного из самых абсурдных стране. Об этом сообщают « Вести. Иркутск ».

Пешеходный переход находится в малонаселенном селе Онгурен Ольхонского района, через которое практически отсутствует автомобильное движение. Видеозапись, на которой изображена «зебра» в необычных условиях в редакцию прислали местные жители.

«До установки табличек в населенном пункте не было ни одного дорожного знака. Оно и понятно — в Онгурёне не часто встретишь автомобиль — их там очень мало. А по словам местного главы Сергея Хелтухеева, по дороге, что в кадре, проезжают от силы одна-две машины в месяц. Но пришло распоряжение от ГИБДД из райцентра — школа есть, значит, рядом должна быть „зебра“. Ничего не поделаешь, столбы вкопали, знаки приколотили… а машин так и не прибавляется», — сообщает региональное издание.