ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Байкале сняли на видео самый абсурдный пешеходный переход в России

04.10.2017 08:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Иркутской области журналисты рассказали о пешеходном переходе в одном из сел, который претендует на звание одного из самых абсурдных стране. Об этом сообщают «Вести. Иркутск».

Пешеходный переход находится в малонаселенном селе Онгурен Ольхонского района, через которое практически отсутствует автомобильное движение. Видеозапись, на которой изображена «зебра» в необычных условиях в редакцию прислали местные жители.

«До установки табличек в населенном пункте не было ни одного дорожного знака. Оно и понятно — в Онгурёне не часто встретишь автомобиль — их там очень мало. А по словам местного главы Сергея Хелтухеева, по дороге, что в кадре, проезжают от силы одна-две машины в месяц. Но пришло распоряжение от ГИБДД из райцентра — школа есть, значит, рядом должна быть „зебра“. Ничего не поделаешь, столбы вкопали, знаки приколотили… а машин так и не прибавляется», — сообщает региональное издание.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пешеходный переход находится в малонаселенном селе Онгурен Ольхонского района, через которое практически отсутствует автомобильное движение.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Тест: что вы знаете из школьного курса астрономии?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика