Мы продолжаем делиться с вами мотивирующими историями похудения наших читательниц. Чтобы вы понимали подводные камни диет и физических нагрузок, каждую историю прокомментирует диетолог Марина Бондарович и даст советы для тех, кто хочет привести себя в форму. Если вы тоже можете похвастаться феноменальным похудением и готовы поделиться своим секретом красивого тела, пишите по адресу lina@tutby.com

Сегодня делимся историей Ирины, которая похудела со 125 до 67 кг… Если вы знаете, что «после 25 метаболизм замедляется», и уверены: похудеть нереально, вот вам реальный пример того, что всё возможно.





— Вес я набрала еще подростком, лет с четырнадцати была довольно упитанной девочкой. Всю последующую жизнь находилась в постоянной борьбе с килограммами. И килограммы одержали убедительную победу — в 36 лет мой вес был 125 кг. Никаких проблем со здоровьем или психологических травм у меня не было, я просто всегда любила поесть. И вкусы были не способствующие стройности — картошка, майонез, колбаса, макароны. И порции были не детские, я всю жизнь ела гораздо больше, чем требуется для обычного человека.

Многие полные женщины рассказывают, что их дразнили в школе, с ними не хотели дружить и общаться, у них были проблемы в личной жизни. Возможно, если бы подобное происходило со мной, я бы похудела уже очень давно. Но у меня не было подобных трудностей. Я не слышала ни от кого обидных высказываний в собственный адрес. У меня никогда не было комплексов. И казалось, что лишний вес мне совсем не мешает. Я жила полноценной жизнью и никогда не стеснялась собственного тела.

Конечно, даже будучи «без комплексов», я всю жизнь мечтала быть стройной. Кто же не мечтает? Но эта мечта требовала серьезных усилий. А если все и так приемлемо, то зачем стараться? Сейчас я жалею лишь об одном — что не разобралась с проблемой веса раз и навсегда еще в юности.





Вес набирался постепенно. Иногда я загоралась энтузиазмом, худела. И худела успешно, на 20 кг. Сила воли у меня есть. Потом надоедали ограничения, снова поправлялась. Я называю это «играй, гармонь!» — меха растягивались и сжимались.

В какой-то момент мне попросту надоело худеть. Я решила, что раз ничего не получается, то и пытаться не стоит. Зачем эти мучения? Решение было неудачным: прекратив все попытки, я стала есть совершенно бесконтрольно. Все что угодно, когда угодно. Килограммы нарастали, меня это уже не тревожило. Помню, как увидела на весах 125 кг и даже бровью не повела. Всего лишь цифры. Как будто все происходившее с моим телом было не со мной.

Основным неудобством в то время была совершенная невозможность одеваться в магазинах. Размер одежды у меня был 56-й примерно. Мало где продается одежда на такие габариты. Приходилось тратить много усилий на шопинг. Особенно тяжело было летом, в жару. Одышка, потливость. Стали сильно болеть колени и поясница, костям и суставам было тяжело носить такой вес.

Но я уже не верила, что могу что-то изменить. Мне было 36 лет, и я мысленно смирилась с тем, что проживу жизнь в толстом теле.

Но я всегда любила плавать. Узнала, что рядом с домом есть занятия по аквааэробике и пошла туда. Не ради похудения, а просто для удовольствия. Просто плавать в бассейне скучно, а попрыгать в воде под музыку, особенно если на улице жара и духота, весело и приятно. Занятия мне понравились, я стала ходить туда регулярно. Питание не меняла, я к тому времени на самом деле оставила попытки худеть. Несколько килограммов ушли, но в общем масштабе моего веса это не было существенно.

Втянувшись в аквааэробику, я вдруг поняла, что мне хочется больше двигаться. С юности была мечта о занятиях в тренажерном зале. Нашла фитнес-клуб рядом с домом, записалась на индивидуальную тренировку. И вытянула свой счастливый лотерейный билет для вечнохудеющей. Всегда буду безмерно благодарна своему тренеру Алексею. Начались чудеса преображения.





Конечно, не обошлось без строгой системы питания. Ни один вид физнагрузки не поможет, если не питаться правильно.

Система строгая: я не ем ничего жирного, сладкого, соленого, жареного. Очень ограничиваю углеводы. Я знаю, что диетологи не приветствуют белковые диеты. Но я мясоед и равнодушна к фруктам, сладостям. Могу спокойно обходиться без каш, без хлеба. В рационе много мяса, рыба, творог, яйца, овощи. Источник углеводов — рис. Мясо в основном куриное, также говядина. Раньше очень любила свинину. Сейчас могу ее есть, но предпочту все же курицу. Кстати, перед началом занятий в зале проходила медобследование. Был повышен холестерин и сахар на верхней границе нормы. Через год после начала занятий и соблюдения диеты сдала анализы снова: все в порядке, холестерин и сахар пришли в норму, да и в целом здоровье отличное. Еще раз повторила анализ по прошествии нескольких месяцев. И снова все было в норме.

Еду я не солю. Привыкла к этому за пару недель. Вкус продуктов без соли нравится даже больше, богаче вкусовые оттенки.

Поначалу было трудно. Человеку, привыкшему ни в чем себе не отказывать, сложно перестроиться. Здесь очень помог тренер. Именно он объяснил, что если хочешь добиться результата, нужно терпеть. Ну и еженедельные взвешивания тоже поспособствовали. Появился азарт, как только стали уходить первые килограммы. Я увидела, что у меня получается. И это очень вдохновило. Да, было трудно себя ограничивать. Но поговорка «без труда не вытащишь и рыбку из пруда» хоть и банальная, но верная. Выбор прост: или я ем, как раньше, и выгляжу, как раньше, или я жертвую вкусным ради красоты. Я свой выбор сделала.





Тренировки у меня трижды в неделю. Нагрузка росла постепенно, тело не сразу было готово к нормальным занятиям. И здесь я снова хочу сказать слова благодарности тренеру. Он столько сил и своих знаний вложил в мое преображение! Не дал мне типовую программу, а подошел к вопросу именно индивидуально. За все время работы в зале я ни разу не испытывала боль ни в спине, ни в коленях. Нагрузка росла постепенно, по мере готовности организма. Это помогло избежать травм.

Тренировки я не пропускаю ни под каким предлогом. Если друзья зовут встретиться — прошу выбрать любое время, когда у меня нет тренировки. Если планирую поездки, то тоже подстраиваюсь под график тренировок. Для меня это сейчас приоритет.

Кто-то скажет, что занятия с тренером не всем по карману. Но я лучше оплачу занятия, чем куплю очередную унылую тряпку 56-го размера, колбасу и чипсы с пивом. «Мусорная» еда бьет и по кошельку, и по здоровью. Если посчитать, сколько в месяц уходит на ненужные организму вкусняшки, то получится стоимость приличного абонемента.

Понятие «срыв» у меня отсутствует в принципе. Срывы бывают от голода. А при моей системе питания голода физического не бывает, я ем достаточно много мяса. Голод другого сорта, когда хочется именно вредного, я научилась преодолевать довольно быстро. Когда отработал тренировку тяжело, очень жаль портить ее результат булочкой. И снова использую банальную фразу: «нет ничего вкуснее, чем быть худой». Я перестала заедать стресс, потому что заедание только усиливает этот стресс. Проблема, которую заедаешь, едой не решается. А новая проблема в виде живота-барабана и чувства вины за обжорство, добавляется.

В данный момент я вешу 67 кг. С 56 размера перешла на 46. Мечтаю о 44. Останавливаться на достигнутом пока не хочу, еще есть лишний вес. Хочу по-настоящему стройное, красивое тело.

Изменения не только внешние. Стало гораздо больше энергии, мне ведь больше не приходится носить на себе еще одного человека. Когда я приседаю с 40-килограммовой штангой, я часто думаю, что носила на себе даже больше, и это у меня просто в голове не укладывается. Носила — и не замечала этого. Конечно, избавившись от подобной перегрузки, стало легче двигаться. Одежду я теперь покупаю в любом магазине, в примерочной не психую и не огорчаюсь. Злюсь в магазинах теперь только иногда, когда вещь понравилась, а размеры все мне велики. Появилось больше уверенности в себе. Важны и изменения в здоровье: перестали болеть суставы, поясница. Стал крепче сон. О личной жизни распространяться не хочется, но и в ней перемены к лучшему.

Всем женщинам, чей возраст уже за 30, а вес сильно выше нормы, я бы хотела дать совет. Не отчаиваться. Я по-прежнему не считаю лишний вес чем-то ужасным. Есть масса примеров счастливых полных женщин, и не в весе счастье. «Мое тело — мое дело». И если кто-то не хочет худеть, то это его право, и никто не должен никому ничего указывать.

Но все же большинство женщин мечтают быть стройными. Многие не верят, что это возможно. Возможно! Я полностью изменила себя в период с 37 до 39 лет, с 125 до 67 за полтора года. И планирую к сорокалетию сделать себе один из лучших подарков в жизни. Сказать самой себе: «Мне больше не нужно худеть, я в отличной форме».

На фото три новогодних корпоратива: декабрь 2014, декабрь 2015 и декабрь 2016





Комментарий диетолога-практика, шеф-повара, технолога общественного питания Марины Бондарович :

— Радуюсь вашим достижениям: здорово, когда вместо недовольства собой и жизнью — реальные результаты и улыбки на фотографиях.

Но есть несколько нюансов: рис — это, конечно, не панацея в качестве источника углеводов. Резко убирать жирное, сладкое, соленое и жареное — стресс для организма. Не оспариваю, что это не слишком полезная пища, но во всем важна мера. Кроме того, бессолевая диета крайне опасна: организму необходим натрий, а не его заменитель. Поэтому в разумных пределах, для адекватной работы желудочных ферментов и воздействия соляной кислоты, вырабатываемой ЖКТ, соль необходима!

Зато то, что не отказываетесь от мяса, при ваших физических нагрузках, абсолютно верно. Мои пожелания: пересмотрите категоричные представления о питании, позвольте себе больше, а в остальном — продолжайте движение к цели! Ну, и здоровья всем близким, с такой женщиной в доме, полагаю, это неизбежно!