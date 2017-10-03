Почему мы постукиваем ногой, кусаем ногти и хрустим суставами (и можно ли от этого избавиться)

У каждого из нас есть хотя бы одна нервная привычка. Присмотритесь к себе. Может, вы притоптываете ногой, накручиваете волосы на палец, кусаете ногти, щёлкаете суставами, облизываете губы, пожимаете плечами или дотрагиваетесь до подбородка? GO.TUT.BY перевел материал The New York Times о том, что такое нервные привычки, почему они появляются, и как от них избавиться.

Научные исследования сосредоточены, в основном, на изучении самых тяжелых форм нервных тиков, связанных с такими болезнями как синдром Туретта и аутизм. Но так называемое повторяющееся моторное поведение встречается и у людей, не страдающих такими тяжелыми расстройствами. Тем не менее, оно — барометр душевного спокойствия.

Нервные привычки могут быть как едва уловимыми, так и чрезвычайно раздражающими и даже травмоопасными. Эксперты делят их на три группы.

1. Классические нервные тики. Обычно это резкие движения головы, шеи или рук, который предшествует навязчивый позыв сродни желанию почесаться при зуде. Тик может быть звуковым, например, кряхтение, покашливание или фырканье. 2. Стереотипии. Это бессознательное повторение неких ритмичных движений, например, покачивание ногой или постукивание пальцами по столу. 3. Телесно-ориентированное повторяющееся поведение, ведущее к самоповреждению. К этой группе относится, например, обкусывание ногтей или выдергивание волос.

Все эти виды поведения эксперты называют непроизвольными. Вы можете прекратить это делать, если вас попросили или вы на что-то отвлеклись. Но проблема в том, что рано или поздно вы вернетесь к этой нервной привычке.

«За все эти движения отвечает зона мозга, связанная с моторным контролем, — базальные ядра», — говорит Али Матту, психолог медицинского центра Колумбийского университета, специалист по телесно-ориентированному повторяющемуся поведению.

Базальные ядра выполняют роль командного центра мозга, отвечающего на жизненные ситуации с помощью жестов и действий. Как предполагают ученые, в ситуации стресса базальные ядра подключают действие «по умолчанию», которое может быть нервным тиком, стереотипией или моторной привычкой.

«Весь смысл привычки в том, что для нее не надо использовать умственные усилия», — говорит Даг Вудс, профессор психологии Университета Маркетт в Милуоки (штат Висконсин), который изучает и лечит людей с тиками и другими видами повторяющегося поведения. По его словам, для многих его пациентов нервные привычки — это способ отвлечься, получить удовлетворение или облегчение.

Чаще всего нервные тики проявляются в детстве. Незрелый мозг не в силах осознать эмоции и справиться с ними, поэтому обращается к двигательной активности за помощью. С возрастом мы учимся справляться со своими чувствами, поэтому большинство перерастет эти привычки. Или превращает это поведение в что-то более социально приемлемое. Например, раскачивание может превратиться в покачивание ногой, а растягивание рта — в привычку жевать жвачку.

Многие люди не стремятся избавиться от нервных привычек. За помощью обычно обращаются, когда движение становится таким навязчивым, что мешает повседневной жизни или отношениям. Тик шеи может повредить позвоночник, например, повреждение кожи может привести к шрамам, а работодатели не склонны нанимать людей, которые постоянно щелкают ручкой во время собеседования.

Если человек обратился за помощью, доктор сначала выясняет, не побочный ли это эффект от лекарств. Потом человека просят в деталях красках описать его нервную привычку. Важно понять, что она «телеграфирует»: тревогу, скуку, злость, грусть, напряжение… Повторяющееся поведение — обычно результат стрессовых ситуаций. Кроме изучения своей привычки, человек учится искать более приемлемое замещающее действие. Например, сжимать резиновый мячик вместо хруста суставами.

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