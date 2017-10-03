ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Щугорев о "хрущевках": годами все жили с ощущением, что их снесут

04.10.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Накануне, 3 октября, в ходе совещания о поправках в Жилищный кодекс президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал прекратить необоснованное уплотнение жилищной застройки и вырубку деревьев в населённых пунктах.

"Вы сами переселитесь в этот дом и живите там, а рядом постройте высотку в 12 этажей, чтобы ваш дом оказался во дворе этой высотки. Обязательно надо конфликт породить с населением?" —резко высказался глава государства.

Щугорев о "хрущевках": годами все жили с ощущением, что их снесут
© Фото: пресс-служба президента
Лукашенко: все должно быть вылизано, есть железобетонные сроки

Тема сноса старых зданий сейчас актуальна и для белорусской, и для российской столицы. В июне президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о реновации жилья в Москве, предусматривающей снос "хрущевок" и переселение их жителей в новые дома. Под снос в общей сложности пойдут 4 с лишним тысячи зданий.

Гость из России, ведущий телеканала "Россия 24" Дмитрий Щугорев в беседе на радио Sputnik Беларусь сравнил судьбу старых зданий в Минске и Москве.

"Мое мнение, как москвича, который родился в этом городе, да сносить их на фиг. Половина моих друзей живет в этих хрущевках несчастных. И ты прекрасно понимаешь, что все и жили из года в год на таком ощущении, что их снесут. Тебе же хочется в нормальных условиях жить, ты же там ремонт нормальный не сделаешь, вложишься во все это, денег потратишь а тебе потом скажут: "Ну все, переезжаем", — говорит Щугорев.

Фрагмент беседы с ведущим телеканала "Россия 24" Дмитрием Щугоревым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский журналист, ведущий телеканала "Россия 24" Дмитрий Щугорев обсудил с коллегами на радио Sputnik Беларусь резонансную тему уплотнения застройки и сноса...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Заставил юного спортсмена есть допинг – сел на 5 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика