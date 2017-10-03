Накануне, 3 октября, в ходе совещания о поправках в Жилищный кодекс президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал прекратить необоснованное уплотнение жилищной застройки и вырубку деревьев в населённых пунктах .

"Вы сами переселитесь в этот дом и живите там, а рядом постройте высотку в 12 этажей, чтобы ваш дом оказался во дворе этой высотки. Обязательно надо конфликт породить с населением?" —резко высказался глава государства.

Тема сноса старых зданий сейчас актуальна и для белорусской, и для российской столицы. В июне президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о реновации жилья в Москве, предусматривающей снос "хрущевок" и переселение их жителей в новые дома. Под снос в общей сложности пойдут 4 с лишним тысячи зданий.

Гость из России, ведущий телеканала "Россия 24" Дмитрий Щугорев в беседе на радио Sputnik Беларусь сравнил судьбу старых зданий в Минске и Москве.

"Мое мнение, как москвича, который родился в этом городе, да сносить их на фиг. Половина моих друзей живет в этих хрущевках несчастных. И ты прекрасно понимаешь, что все и жили из года в год на таком ощущении, что их снесут. Тебе же хочется в нормальных условиях жить, ты же там ремонт нормальный не сделаешь, вложишься во все это, денег потратишь а тебе потом скажут: "Ну все, переезжаем", — говорит Щугорев.

Фрагмент беседы с ведущим телеканала "Россия 24" Дмитрием Щугоревым слушайте на радио Sputnik Беларусь.