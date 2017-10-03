Заставил юного спортсмена есть допинг – сел на 5 лет

Министерство спорта и туризма Беларуси, Национальное антидопинговое агентство (НАДА) вынесли на суд общественности проект декрета президента Республики Беларусь "О противодействии допингу в спорте". Любой желающий может ознакомиться с документом и направить разработчикам свои предложения. Получится ли полноценная дискуссия, неизвестно, но стоит обратить внимание, что документ содержит ряд революционных идей.



© Sputnik / Александр Шурмелев Мужжухин: за допинг должен отвечать не только спортсмен

Спецфонд для борьбы с допингом

Для того чтобы эффективнее бороться с допингом, а также наставлять спортсменов и тренеров на путь истинный через профилактику и ликбез, предлагается создать в НАДА специальный фонд. Деньги туда могут поступать через обязательные взносы от федераций, компенсации за нарушение антидопинговых правил, иностранную безвозмездную помощь, отечественную спонсорскую помощь и иные источники. О бюджетном финансировании речь не идет.

Сколько взыскивать с федераций, будет рассматривать Межведомственный координационный антидопинговый совет при белорусском правительстве, а утверждать Минспорта.

Вернуть все!

Если спортсмена, тренера или врача уличили в применении допинга, вина доказана, дисквалификация наступила, результаты признаны недействительными — с нарушителей могут взыскать именные стипендии президента Республики Беларусь и иные поощрения. А если вручались государственные награды, придется сдать.

Кроме того, предусматривается разрыв трудовых отношений с виновными, то есть карьере конец.

Но это еще не самое суровое наказание…



© Sputnik/ Илья Питалев Уголовную ответственность за допинг хотят ввести в Беларуси

Сядут все!

За незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку запрещенных в спорте веществ либо товаров, их содержащих, а также их сбыт либо хищение предусмотрены арест или ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

А если взрослые попытаются пичкать допингом несовершеннолетних, то могут лишиться свободы на срок до трех лет. Ежели при этом применялось насилие или его угроза — можно угодить за решетку на срок от одного года до пяти лет и лишиться права впредь быть тренером или врачом.

Федерации тоже рискуют

Если нарушения будут носить систематический характер, могут пострадать целые федерации. Карать будут за 5 и более "залетов" в течение 4 лет у взрослых спортсменов, за 2 и более — у несовершеннолетних.

И тогда федерации:

лишаются права на получение поддержки в соответствии с указом президента Республики Беларусь от 15 апреля 2013г. №191 "Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта";

лишаются права на освобождение получаемой ими иностранной безвозмездной помощи от налогов, сборов (пошлин) на основании декрета президента Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 5 "Об иностранной безвозмездной помощи";

не могут финансироваться Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь;

уплачивают в специальный фонд противодействия допингу денежную компенсацию в размере 1000 базовых величин.

Таким образом, борьба с применением допинга в Беларуси выходит на новый уровень. Теперь она становится в один ряд с противостоянием с коррупцией, наркотиками, оргпреступностью и прочим злом. Декрет не будет иметь обратной силы, и те, кто уже запятнался, не станут возвращать полученные или приобретенные квартиры, машины, дачи и земельные участки. А вот тем, кто только начал свой путь в профессиональном спорте, самое время задуматься: стоит ли рисковать здоровьем, потерей работы и свободы? Даже если сразу не поймали на обмане, лет через 8-10 вскроют замороженные допинг-пробы — прилетит привет из прошлого. И тогда герои рухнут с пьедесталов.