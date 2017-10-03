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Осень пришла: синоптики обещают целый день в среду дожди

04.10.2017 07:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 окт – Sputnik. Сырая и прохладная погода будет в Беларуси в среду 4 октября, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Осень пришла: синоптики обещают целый день в среду дожди
© Sputnik/ Виталий Аньков
Отопление включают почти по всей Беларуси

На текущей неделе температура воздуха несколько дней опускалась ниже +8°С, в связи с чем в стране начали включать отопление.

"Ожидается облачно с прояснениями, на большей части территории страны в среду пройдут дожди", – сказали в Гидромете.

По данным синоптиков, максимальная температура воздуха днем в Беларуси составит от +9 до +15°С. 

В Минске, по данным Гидромета, утром пройдет дождь, во второй половине – кратковременный дождь, а воздух прогреется до +11..+13°С.

 
Теги: Минск
 
 
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На текущей неделе температура воздуха несколько дней опускалась ниже +8°С, в связи с чем в стране начали включать отопление.

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