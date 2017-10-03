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"Дачная переделка": дом, спасенный от 20-летней запущенности
TUT.BY проводит
— Моя крестная, сестра мамы, купила дачу в Дзержинском районе лет 20 назад.
Там небольшой участок и маленький домик, в котором не было и пола. Мы как-то ездили туда пару раз, давно. Потом все не приходилось — и дом мы не видели.
Три года назад моя крестная заболела и перестала туда ездить. Раньше появлялась только, чтобы покосить траву, как сама говорила.
Она предложила подарить дачу моей маме. Когда та ее увидела… Без комментариев. Собственно, видно по фото, что этот участок скорее напоминал непроходимый лес.
«Дома даже не видно было!» — говорила мне мама. Но за дачу взялась!
Началась переделка весной. Тогда еще не появились листы на деревьях, и было хоть что-то видно сквозь голые ветки. Когда они начинали зацветать, все превращалось в джунгли.
Мама занималась дачей только по субботам, и в тот же день обратно. Переночевать было негде.
Каждый раз мама привозила фотографии, и было очень интересно смотреть, как буквально по сантиметру очищается территория. Первое лето в основном выкорчевывались деревья и кусты: к дому было просто не пройти. Хотя и сейчас еще есть что выкорчевывать…
Подпись: Сейчас вместо этого бурелома — грядки
Часть травы даже не успевали сжигать, поэтому косили. В общем, работа проделана серьезная! Теперь наша дача выглядит так.
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