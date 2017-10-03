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TUT.BY проводит конкурс «Дачная переделка» , в котором мы увидим, как белорусы обустраивают свои загородные дома. После выхода всех полученных рассказов мы запустим голосование пользователей TUT.BY. Победитель получит приз — сертификаты на 600 BYN, на которые сможет выбрать полезные товары в магазинах партнера.

— Моя крестная, сестра мамы, купила дачу в Дзержинском районе лет 20 назад.





Там небольшой участок и маленький домик, в котором не было и пола. Мы как-то ездили туда пару раз, давно. Потом все не приходилось — и дом мы не видели.





Три года назад моя крестная заболела и перестала туда ездить. Раньше появлялась только, чтобы покосить траву, как сама говорила.

Она предложила подарить дачу моей маме. Когда та ее увидела… Без комментариев. Собственно, видно по фото, что этот участок скорее напоминал непроходимый лес.





«Дома даже не видно было!» — говорила мне мама. Но за дачу взялась!

Началась переделка весной. Тогда еще не появились листы на деревьях, и было хоть что-то видно сквозь голые ветки. Когда они начинали зацветать, все превращалось в джунгли.





Мама занималась дачей только по субботам, и в тот же день обратно. Переночевать было негде.

Каждый раз мама привозила фотографии, и было очень интересно смотреть, как буквально по сантиметру очищается территория. Первое лето в основном выкорчевывались деревья и кусты: к дому было просто не пройти. Хотя и сейчас еще есть что выкорчевывать…





Подпись: Сейчас вместо этого бурелома — грядки

Часть травы даже не успевали сжигать, поэтому косили. В общем, работа проделана серьезная! Теперь наша дача выглядит так.













Комментирует Марта Анцане, заместитель директора по маркетингу международной торговой сети JYSK: — Сегодняшняя история напомнила нам те сказки, в которых главный герой снимает злые чары, и замок принцессы, окружённый страшным непроходимым терновником, вновь оживает, как и природа вокруг него. Но, разумеется, в нашем случае здесь нет никакой магии – только очень много труда, стараний и целеустремлённости. Хозяевами была проделана действительно сверхъестественная работа.

Красивый кирпичный домик теперь играет совсем другими красками. Кажется, будто природа вокруг него расцвела и вдохнула полной грудью благодаря освобождению от бурелома. Сейчас «замок» выглядит приветливым и готовым к гостям.

Мы желаем героине нашей сегодняшней истории успешно продолжить облагораживать свой дачный участок и создать желаемый уют внутри и снаружи.

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