Многие посетители фитнес-клубов нанимают профессиональных тренеров, надеясь, что те помогут им без травм привести себя в форму. Но не всех инструкторов можно назвать профессионалами. GO.TUT.BY выяснил у Владимира Ковалени, проректора БГУФК по учебно-спортивной работе, а в прошлом преподавателя физкультуры, как понять, профессиональный тренер перед вами или шарлатан.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта: fabfit.ru

Есть диплом профильной «вышки», а не только сертификат курсов

Первый и главный признак профессионального инструктора — это диплом о высшем образовании. В Беларуси таких специалистов готовят 5 вузов: БГУФК, БГПУ им. Максима Танка, БНТУ, в также Мозырский государственный педагогический университет имени Ивана Шамякина и Полесский государственный университет.

Фитнес-инструктором, тренером в тренажерном зале, инструктором по бодибилдингу и аэробике может работать человек с дипломом по специальности «физическая культура и спорт» и квалификацией «инструктор-методист по оздоровительной физической культуре», «тренер с указанием вида спорта» либо «преподаватель физической культуры», рассказывает Владимир Коваленя.

И хотя профессионал должен иметь диплом вуза, сегодня многие инструкторы в фитнес-центрах максимум могут похвастаться сертификатом о прохождении тренерских курсов. Владимир Коваленя отвечает однозначно: этого недостаточно.

— Курсы помогают расширить кругозор, но не дают право трудоустройства. Сертификат подчеркивает: человек просто углубил знания по конкретному направлению.

Проректор приводит в пример курсы при БГУФК по аэробике, аквааэробике, шейпингу, бодибилдингу, пилатесу и йоге. По его словам, они могут пригодиться тому, кто хочет тренироваться самостоятельно и научиться рассчитывать индивидуальную нагрузку.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Владимир Коваленя признается, что не готов назвать точное количество псевдоинструкторов, но уверен, что они встречаются очень часто.

— Владельцы фитнес-клубов экономят на высококвалифицированных специалистах. Не секрет, что человек с серьезными знаниями и практическим опытом потребует более весомую оплату труда — с окладом от 400−450 рублей. Гораздо проще и дешевле взять на работу сотрудника, окончившего курсы. Работодатель всегда может сказать такому «специалисту»: «Мы взяли тебя, несмотря на отсутствие высшего образования, поэтому твой зарплатный порог — 100 рублей», — говорит Коваленя.

Не только грузит «железом», а учитывает физиологию и режим питания

Владимир Коваленя уверен, что в Беларуси хватает квалифицированных профессионалов в области физической культуры и спорта.

— Выпускники БГУФК получают знания по педагогике, работе с тренажерным оборудованием и дисциплинам медико-биологического цикла — биомеханике, биохимии, анатомии, физиологии. Тренер с высшим образованием не только знает, как правильно подойти к тренажеру и дозировать нагрузки, но и формирует тренировочный план с учетом возрастных особенностей и метаболизма, корректирует режим питания и продуктивно общается с клиентом. А хороший контакт с учеником делает тренировки намного более эффективными.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Требует справку о состоянии здоровья клиента

Проректор БГУФК отмечает: риск попасть в руки шарлатана действительно очень серьезный. Так, занятия с отягощением или неправильные кардионагрузки могут привести к многочисленным проблемам, от травм костного аппарата и связок до заболеваний сердечно-сосудистой системы. Поэтому в любом фитнес-центре, бассейне или тренажерном зале администратор либо тренер должен запрашивать у клиента справку о состоянии здоровья.

— Нет спортивных учреждений, где для допуска к занятиям не требуется справка. Есть учреждения, где администрация халатно допускает посетителей к нагрузкам без предварительного медобследования, — говорит Коваленя.

Существует масса заболеваний, протекающих латентно. Перед стартом любых физнагрузок (особенно интенсивных, например, по пауэрлифтингу или кроссфиту) надо записаться на прием к терапевту. Изучив историю болезни, врач отправит на обследование к профильным специалистам и на основании их заключений разрешит либо запретит определенные виды тренировок.

— Даже скрытые заболевания могут привести к осложнениям. Например, у нас растет процент школьников, занимающихся в подготовительных группах по физкультуре. О чем это говорит? О том, что уже в подростковом возрасте важно дозировать и корректировать физические нагрузки.

Страхует занимающегося, а не «зависает» в соцсетях

Признаком плохого инструктора Коваленя называет и безответственный подход к работе.

— Тренер обязан проинструктировать новичка, продемонстрировать выполнение упражнений, использовать метод подводящих упражнений и метод прочувствования (при котором человек под контролем инструктора тестирует элемент и изучает, каким образом сокращаются мышцы. — Прим. GO.TUT.BY).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта magistrinfo.ru

Перед началом тренировки инструктор должен спросить клиента о самочувствии. Важно учитывать, насколько он восстановился после предыдущего занятия, чтобы давать новые нагрузки. Обязательным условием является постоянное наблюдение и страховка клиента.

— Инструктор должен страховать и контролировать самочувствие подопечного: частоту сердечных сокращений, цвет кожи, интенсивность потоотделения. Эти характеристики подсказывают, можно ли продолжать нагрузку. А если тренера нет рядом, как он сможет отследить такие сигналы? Единственное оправдание тому, что инструктор отошел от клиента, — работа на тренажере, где заранее задаются определенные параметры (кардиотренажеры или беговые дорожки).

Физическая форма гуру не вызывает вопросов

По мнению Владимира Ковалени, фитнес-тренер должен быть в хорошей физической форме. Это говорит о том, что человек не просто пропагандирует здоровый образ жизни, но и сам его придерживается.

— Клиенты вряд ли доверят здоровье инструктору с сомнительным внешним видом. Хорошего тренера отличает подтянутость, организованность и активная жизненная позиция. Вопросы по питанию, режиму тренировок и нагрузкам не должны вызывать у специалиста неловких пауз.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Некоторые тренеры акцентируют внимание на том, что являются членами одной из многочисленных федераций фитнеса. По словам Ковалени, это не является гарантией профессионализма тренера.

— Федерация фитнеса — это общественное объединение. Чтобы стать ее членом, достаточно иметь профильное образование и написать заявление на имя правления. Я бы не выделял членство как стопроцентный маркер профессионала.

Тренер по хоккею учит хоккею, а не плаванию

Еше одним нарушением является приглашение тренером по виду спорта непрофильного специалиста: например, тренер по плаванию не может преподавать в хоккейной школе, а такие примеры сегодня встречаются.

— Тренер знает общую теоретическую базу, но не владеет спецификой каждого вида спорта. Так, инструктор по плаванию наверняка не знает, чем отличается физподготовка вратаря от нападающего и защитника. Как минимум такой специалист должен получить новую квалификацию в Институте повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма.

Клиент имеет право спросить инструктора о его образовании и даже запросить диплом. Коваленя отмечает: эта информация не является секретной.

Хороший спортсмен в прошлом — не единственная заслуга инструктора

Проректор БГУФК подчеркивает, что хороший спортсмен не всегда становится высококлассным тренером.

— Результаты атлета и его физическая форма еще не гарантируют, что он способен качественно подготовить кого-то другого. Спортсмен может ошибочно перенести свой подход на ученика, не учитывая его конституцию тела и антропометрические показатели.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта: fitnessexpert.com

Владимир Коваленя не отрицает: бывают редкие случаи, когда специалист без профильного образования, имеющий большой стаж работы, становится действительно хорошим тренером. Но таких, к сожалению, меньше, чем шарлатанов.

Резюме. Ваш инструктор наверняка профессионал, если: 1) у него есть диплом о высшем образовании в области физической культуры и спорта, а не только сертификат о прохождении курсов;

2) он составляет тренировочную программу с учетом медицинских рекомендаций, возрастных особенностей и метаболизма;

3) он объясняет, как скорректировать режим питания для эффективного результата;

4) сам находится в хорошей физической форме и показывает пример своей жизненной позицией. Вам стоит насторожиться, если: 1) в фитнес-клубе не просят показать справку о состоянии здоровья;

2) во время занятий тренер занимается посторонними делами вместо страховки и контроля состояния клиента;

3) инструктор работает в непрофильном для себя виде спорта;

4) единственное достоинство тренера — его личные спортивные достижения.

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