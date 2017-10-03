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В Минске пройдет TEDxMinskWomen - знакомая конференция в новом формате
Команда, которая с 2014 года проводит в Минске конференции TEDxNiamiha, выходит к публике в новом формате. 2 ноября TEDxMinskWomen ждет всех желающих в Галерее TUT.BY (пр.Дзержинского, 57) в 19.00 на просмотр прямой трансляции конференции TEDWomen2017 Bridges из Нового Орлеана и обсуждение увиденного.
Для организаторов это один из многих шагов на пути к конференции TEDxMinsk, которая состоится весной следующего года. Мартовский TEDx в Минске пройдет под новым именем и по расширенной лицензии: в зале сможет собраться не 100, а 500 человек.
А ноябрьское мероприятие призвано заранее формировать локальное сообщество вокруг движения распространения идей: на события в духе TED обычно приходят не пассивные слушатели, а интересные люди, которые хотят общаться с такими же по духу.
Тема TEDWomen2017 — «Мосты»: то, что мы строим и что разрушаем. Минчанам предстоит увидеть вторую сессию форума, которая посвящена дизайну в широком смысле слова — проектированию нашего будущего.
На площадку в Новом Орлеане выйдут пять женщин:
Шестой оратор — мужчина, Джон Кэри (John Cary), воодушевленный идеей поставить дизайн на службу общественному благу.
Выступления будут транслироваться на английском языке, без субтитров. Но если что-то останется непонятным, участники мероприятия смогут восстановить содержание после трансляции — каждое выступление будет внимательно слушать волонтер-переводчик, который пояснит, о чем шла речь.
Чтобы получить бесплатный именной пригласительный на TEDxMinskWomen, нужно будет оставить заявку, продолжив фразу: «Я строю мост в будущее, и для этого (делаю)…». На основании собранных ответов команда проекта создаст финальную презентацию встречи.
Регистрация начнется 16 октября в 12:00. Ссылки на регистрацию и заявку на бесплатный пригласительный появятся чуть позже в сообществах, на сайте TEDxMinsk.by и в социальных сетях.
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2 ноября TEDxMinskWomen ждет всех на просмотр прямой трансляции конференции TEDWomen2017 Bridges из Нового Орлеана.
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