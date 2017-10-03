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23-летний форвард "Юности" подписал пробный контракт с минским "Динамо"
Нападающий минской «Юности» и национальной сборной Беларуси Александр Когалев подписал пробный контракт с минским «Динамо», сообщает
Александр Когалев уже находился на просмотре в «Динамо-Минск» в августе этого года. В этом качестве он принял участие в двух матчах Кубка Латвийских железных дорог против рижского «Динамо» и «Локомотива», набранными очками не отметился.
В нынешнем сезоне 23-летний Александр Когалев сыграл за «Юность» в 6 матчах экстралиги чемпионата Беларуси и набрал 5 (2+3) результативных баллов при показателе полезности «+5».
В 6 матчах Кубка Руслана Салея заработал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+2».
На ЧМ-2017 в Париже сыграл в 7 матчах за сборную Беларуси, но результативными очками не отметился, завершив турнир с показателем полезности «-2».
Шайба Александра Когалева в ворота шведского «Векше» была
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Нападающий минской "Юности" и национальной сборной Беларуси Александр Когалев подписал пробный контракт с минским "Динамо".
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