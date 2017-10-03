Нападающий минской «Юности» и национальной сборной Беларуси Александр Когалев подписал пробный контракт с минским «Динамо», сообщает пресс-служба «зубров».



Александр Когалев. Фото: hcdinamo.by

Александр Когалев уже находился на просмотре в «Динамо-Минск» в августе этого года. В этом качестве он принял участие в двух матчах Кубка Латвийских железных дорог против рижского «Динамо» и «Локомотива», набранными очками не отметился.

В нынешнем сезоне 23-летний Александр Когалев сыграл за «Юность» в 6 матчах экстралиги чемпионата Беларуси и набрал 5 (2+3) результативных баллов при показателе полезности «+5».

В 6 матчах Кубка Руслана Салея заработал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+2».

На ЧМ-2017 в Париже сыграл в 7 матчах за сборную Беларуси, но результативными очками не отметился, завершив турнир с показателем полезности «-2».

Шайба Александра Когалева в ворота шведского «Векше» была признана самой красивой в Лиге чемпионов-2016/17.